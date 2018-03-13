В Волгоградской области полсотни человек одолел неагрессивный грипп

По данным проводимого Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторинга заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического уровня на 34%. В городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 38%, сообщили ИА "Высота 102". Количество заболевших респираторными заболеваниями в области снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 4,9%, в том числе в Волгограде на 4,3%.

В структуре положительных находок 66% принадлежит респираторным вирусам: РС-вирусы и риновирусной инфекции, остальная часть – 33% - вирусу гриппа В, который считается менее агрессивным, чем, например, вирус гриппа А. Всего за текущий эпидемический сезон лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 56 человек.