В Волгограде разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя

Сегодня в Волгограде неизвестный водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21099 серого цвета, двигаясь по ул. Кристальная в Тракторозаводском районе, напротив дома №22 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 38-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, с места происшествия он скрылся. В результате ДТП пешеход с ушибами была доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам, которым что-либо известно о данном ДТП, любую информацию сообщить по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.



