В Волгограде дело о разборке на дороге вернули прокурору

Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении жителя Волгограда Гаврилова, который был признан виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести в ходе конфликта, который возник на одной из улиц в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Согласно материалам дела, между Гавриловым, который управлял черным BMW, и водителем автобуса "ПАЗ" ночью возник конфликт на дороге. Иномарка перегораживала автобусу проезд, не давала проехать вперед, провоцировала опасную дорожную ситуацию. Водитель "ПАЗа" в какой-то момент обогнал BMW и перегородил дорогу, чтобы разобраться в причинах такого поведения. В автобусе помимо водителя находилось еще четыре человека, которые также вышли из салона и предъявили водителю иномарки претензии по поводу опасного вождения. После эмоционального разговора стороны вернулись к своим транспортным средствам, однако конфликт на этом не закончился. Гаврилов достал из кобуры, находящейся у него на ремне под курткой, пистолет отечественного производства модели "Гроза-051", предназначенный для стрельбы травматическими патронами. Оружие он направил на водителя автобуса. Это увидел один из пассажиров "ПАЗа", он схватил лопату и двинулся в сторону Гаврилова, тот в свою очередь выстрелил и попал ему в ногу. По мнению гособвинения районный суд необоснованно исключил из квалификации действий Гаврилова статью 213 УК РФ - "Хулиганство". Представитель прокуратуры просил приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение в Краснооктябрьский районный суд, но в ином составе суда. Сам Гаврилов и его защитник выражали свое несогласие с приговором ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона. Апелляционная инстанция постановила вернуть дело прокурору, так как посчитала, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. Данное судебное постановление может быть обжаловано в установленном порядке.



