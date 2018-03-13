В Волгограде женщина попала под колеса грузовика

К 14 месяцам ограничения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей за покушение на мошенничество и подделку документов приговорил суд Хагани Гулиева. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, инстанция оставила в силе приговор Дзержинского районного суда. В сентябре 2016 года волгоградец нашел в интернете копию постановления по делу о нарушении правил дорожного движения. На компьютере он сделал две поддельные справки о ДТП, в которые якобы попали его машины, и подделал два постановления по делам о нарушениях ПДД. Затем Гулиев сам повредил свои автомобили и направил документы в страховую компанию. Сумма требуемого возмещения составила почти 700 тысяч рублей....

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