Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Волгоград

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня посетит с рабочей поездкой Волгоград. В планах депутата, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, встреча с общественностью, в том числе с представителями социально ориентированных НКО.

Также Вячеслав Володин осмотрит реконструированную больницу скорой медицинской помощи, которую он уже посещал в 2016 году. На сегодняшний день медучреждение, которое до этого не ремонтировалось 40 лет, почти полностью обновлено.

В ходе встречи с общественностью Волгограда спикер Госдумы обсудит вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, а также вопросы реализации послания президента Федеральному собранию.