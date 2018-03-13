Казахи приглашают жителей Волжского дружно отведать вкусный плов

Традиционный казахский праздник «Курс айт» пройдет в Волжском в этот четверг, 15 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, дословно это мероприятие переводится как праздник приветствия. В течение нескольких дней в начале весны молодые казахи приходят в гости к старейшинам рода, чтобы поприветствовать их, получив слова благодарности и мудрые советы. Организаторы мероприятия из общественной организации «Казахи города Волжского» приглашают всех желающих приобщиться к культуре народа. Изюминкой праздника станет приготовленный «плов дружбы», которым смогут угоститься все желающие. За развлекательную программу будут отвечать вокальные и хореографические ансамбли.

Мероприятие начнется в 18.00 в центре «Октябрь». По окончании концерта в вестибюле второго этажа для всех гостей приготовят угощения из казахских блюд.



