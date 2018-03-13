В Волгоградской области капитан пытался оставить свой танкер без топлива

Штрафы в размере от 120 до 150 тысяч рублей придется заплатить капитану танкера, двум членам экипажа, а также одному их сообщнику за попытку украсть дизельное топливо с танкера. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональной транспортной прокуратуре, такое решение принял Светлоярский районный суд Волгоградской области. В июле прошлого года они попытались слить более 37 тонн солярки стоимостью более 800 тысяч рублей. Но во время перекачки горючего их задержали сотрудники транспортной полиции. Мужчины не стали отпираться и признались в совершенном преступлении.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.