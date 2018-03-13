В Волгограде депутат-арестант не платит за газ, тепло и воду





13 тысяч 288 рублей 22 копейки задолжал депутат Волгоградской городской думы Евгений Щур за газ, тепло и электроэнергию. Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении народного избранника в Советском райотделе службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство. По сведениям информагентства, в поселке «Горная поляна» у нардепа может находиться частное домовладение.

В настоящее время «слуга народа» избавлен от необходимости оплачивать коммунальные услуги – все эти блага ему представляются государством абсолютно бесплатно в изоляторе временного содержания, где он пребывает с декабря 2016 года вместе со своим коллегой по гордуме Алексеем Зверевым. С учетом нахождения господина Щура в местах не столь отдаленных перспективы погашения долга несколько туманны. Хотя последняя заполненная Щуром декларация о доходах говорит о весьма нескромных доходах депутата. За 2016 год он официально заработал 17,5 млн рублей.

Напомним, депутатов Щура и Зверева, а также их приятеля, бывшего нардепа Федора Литвиненко, обвиняют в крупных аферах с автострахованием. По версии следствия, ущерб от деятельности ОПГ, в которой насчитывалось несколько десятков человек, составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700.



