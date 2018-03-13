"Доска позора": В квартире волгоградцев под худой крышей "звенит" весенняя капель

Жильцы квартиры в доме №5 по улице Бурейской Дзержинского района Волгограда просят управляющую компанию «Поволжье» отремонтировать протекающую крышу в их трехэтажке. Как сообщила ИА «Высота 102» Лидия Тукеева, в перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилых домов, входит в том числе и ремонт крыши. «Но наши обращения не привели к положительному решению вопроса. В результате вода течет по стенам, на мебель, полы, в комнатах постоянная сырость, по потолку пошла трещина, - говорит она. - С ужасом ждем массового таяния снега. Но судя по всему, в управляющей компании «Поволжье», видимо, оказались глухи и слепы к данной проблеме: не им же на голову капает».

По словам обитателей квартиры, работники УК после обращения извинились перед жильцами, пообещали, что придут, составят акт, примут меры. "Однако все это осталось на словах", - утверждают собственники квартиры.

Устав от бездействия управляющей компании, горожане обратились в инспекцию Госжилнадзора города и области, в мэрию Волгограда с жалобой, в которой просят чиновников провести проверку по данной ситуации, привлечь виновных к ответственности, обязать управляющую компанию «Поволжье» произвести ремонт крыши и восстановить ремонт в затопленной квартире. «Согласно жилищного кодекса, в соответствии с предельными сроками устранения неисправности при выполнении текущего ремонта отдельных частей жилых домов, протечки в отдельных местах крыши должны быть устранены в течение одних суток», - напомнили волгоградцы чиновникам и обслуживающей организации.



