







Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», инициированный президентом, поступил в Госдуму, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законодательный орган. Согласно проекту, предлагается распространить уголовную ответственность за злоупотребления при осуществлении госзакупок на работников контрактной службы, контрактного управляющего, члена конкурсной комиссии, то есть на тех, кто непосредственно участвует в закупках на стороне заказчика. Наказание за злоупотребления варьируется от штрафа до лишения свободы на длительный срок. Так, за получение взятки работник контрактной службы или член конкурсной комиссии может быть приговорен к штрафу в размере от 400 тысяч до миллиона рублей или лишению свободы до трех лет. Если взятка получена в крупном размере, штраф составит от одного до двух миллионов рублей, срок лишения свободы - до 10 лет. Виновный в получении взятки в особо крупном размере заплатит штраф от двух до пяти миллионов рублей или будет приговорен к лишению свободы на срок от 7 до 12 лет.