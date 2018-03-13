Волгоградские налоговики рассказали, кому в 2018 году простят долги

Налоговая амнистия 2018 года коснется широкого круга граждан, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, списание налоговой задолженности будет произведено на основании принятого в конце 2017 года федерального закона, который внес соответствующие коррективы в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Так, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию:

- недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года;

-недоимка по налогам и задолженности по пеням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года за индивидуальными предпринимателями, а также за лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до даты принятия такого решения. Исключение составляют: налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и налог, подлежащий уплате в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации;

-задолженности по соответствующим пеням и штрафам, числящиеся за индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также за физическими лицами, которые на дату списания соответствующих сумм утратили статус индивидуального предпринимателя или адвоката либо прекратили заниматься частной практикой.

Решение о списании задолженности принимается налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества, транспортного средства) на основании сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, содержащимся в информационном ресурсе налогового органа на дату принятия решения.

В налоговой отмечают, что под амнистию не попадает задолженность, образовавшаяся после 1 января 2015 года. В таких случаях будут приняты меры принудительного взыскания.



