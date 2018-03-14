В Волгограде осужденному учредителю "Волго-Донского судового агентства" смягчили наказание

На полгода - с 7 до 6,5 лет колонии общего режима - снижен срок заключения учредителю ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олегу Закутневу, осужденному в декабре прошлого года за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда. По материалам дела, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Следствие доказало, что Закутнев разработал план банкротства ООО "ВДСА", согласно которому на первоначальном этапе преднамеренного банкротства предприятие осуществляло поставки нефтепродуктов аффилированным (подконтрольным) ему организациям. При этом заведомо зная, что оплаты за данные поставки не последует, тем самым искусственно создавая заведомо невозвратную дебиторскую задолженность аффилированных организаций. На заключительном этапе преднамеренного банкротства ООО "ВДСА" Закутнев продал ликвидный флот по заниженной стоимости аффилированной организации, тем самым лишая предприятие средств к производству, а также лишая кредиторов к обращению данного флота в средства, подлежащие взысканию, в качестве возмещения долга. Осужденный и его защитник обжаловали приговор Центрального районного суда, посчитав его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Сторона гособвинения просила суд оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Рассмотрев все доводы апелляционная инстанция пришла к выводу, что виновность Закутнева в преднамеренном банкротстве предприятия и в мошенничестве полностью доказана и подтверждается материалами дела. Вместе с тем суд посчитал, что приговор районного суда подлежит изменению в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в итоге ему назначено не 7, а 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.



