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Телеком
 13.03.2018 15:28

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил монтаж систем видеонаблюдения на выборах Президента РФ

«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ. Всего 6 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В 2018 году «Ростелеком» использовал для проекта компактные IP-камеры с флеш-накопителем, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Они одновременно записывают данные на карту памяти и транслируют их в центры обработки данных. Камеры установлены таким образом, чтобы давать максимально широкий угол 101 градус обзора. На каждом на каждом избирательном участке размещается две камеры с перекрестным обзором, которые обеспечивают видеонаблюдение за урной для голосования и работой избирательной комиссии.
Кстати, следить за ходом голосования может любой гражданин, находящийся на территории Российской Федерации. Для этого в день выборов надо зайти на портал нашвыбор2018.рф. Регистрация на портале не требуется. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер 8-800 301 00 55, который функционирует с 15 февраля текущего года
«Наша компания имеет уникальный опыт организации системы видеонаблюдения на выборах Президента в 2012 году, Выборов в Думу 2016 года, а также на региональных и муниципальных выборах на протяжении шести лет. В этом году изменения коснулись не только оборудования. За последние годы «Ростелеком» существенно усилил компетенции в сфере информационной безопасности. Наши системы защиты от DDoS-атак доказали свою эффективность не только на выборах, но и на ежегодном наблюдении за ходом проведения ЕГЭ», – отмечает технический директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.
«Ростелеком» стал единственным поставщиком оказания услуг организации видеонаблюдения в 85 субъектах РФ в соответствии с распоряжением правительства 2502-р от 11.11.2017. Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 43 тысяч участковых (УИК) и территориальных (ТИК) избирательных комиссий. Все камеры будут работать в режиме онлайн. Сотрудники УИК, ТИК и избирательных комиссий субъектов РФ смогут отслеживать работоспособность оборудования через специальный служебный портал, независимый от портала трансляций.

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Традиционный казахский праздник «Курс айт» пройдет в Волжском в этот четверг, 15 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, дословно это мероприятие переводится как праздник приветствия. В течение нескольких дней в начале весны молодые казахи приходят в гости к старейшинам рода, чтобы поприветствовать их, получив слова благодарности и мудрые советы. Организаторы мероприятия из общественной организации «Казахи города Волжского» приглашают всех желающих приобщиться к культуре народа. Изюминкой праздника станет приготовленный «плов дружбы», которым смогут угоститься все желающие. За развлекательную программу  будут отвечать вокальные и хореографические ансамбли. Мероприятие начнется в 18.00 в центре «Октябрь». По окончании концерта в вестибюле...
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Телеком 13.03.2018 16:48

Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки В программе лояльности «Ростелекома» появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах. С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам «Ростелекома» начисляются бонусы компании.  Как пояснили ИА «высота 102» в пресс-службе компании, для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо авторизоваться в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома», найти ссылку, перейти по ней на сайт интересующего магазина, сделать заказ и оплатить покупку. Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты...
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Астрахань 13.03.2018 16:47

Астраханская область  навела порядок в осуществлении комплексных кадастровых работ с софинансированием из федерального бюджета. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Итогом стало массовое исправление реестровых ошибок, уточнение границ и характеристик земельных участков и формирование актуальной налоговой базы, вовлечение участков в хозяйственный оборот.  Так, проведены работы по установлению административных границ Астраханской области с регионами-соседями. В настоящее время, по уточненным данным, граница с Волгоградской областью составляет 233 км, с Калмыкией – 700 км. Кроме того, сформирован перечень объектов недвижимости, налог на которую исчисляется по-новому – исходя из кадастровой стоимости. Был проведен анализ и фактическое обследование более 40 тысяч строений, зданий и сооружений....
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Экономика 13.03.2018 16:47

Застройщику ЖК под Волгоградом запретили привлекать деньги дольщиков Арбитражный суд Волгоградской области приостановил деятельность ООО «Строительные системы», связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, сроком на три месяца с момента вступления решения в законную силу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, с соответствующим заявлением обратилась инспекция госстройнадзора Волгоградской области. ООО «Строительные системы» является застройщиком жилого комплекса «Заречье» в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. В составе жилого комплекса с привлечением денежных средств участников долевого строительства строится 11 многоквартирных домов. Однако, как выяснилось, застройщик в течение длительного срока не исполнял обязанность по передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Кроме того...
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Общество 13.03.2018 16:10

"Доска позора": В квартире волгоградцев под худой крышей "звенит" весенняя капель Жильцы  квартиры в  доме №5 по улице Бурейской  Дзержинского района Волгограда просят управляющую компанию «Поволжье» отремонтировать протекающую крышу в их трехэтажке. Как сообщила ИА «Высота 102» Лидия Тукеева,  в  перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилых домов, входит в том числе и ремонт крыши. «Но наши обращения не привели к положительному решению вопроса.  В результате вода течет по стенам, на мебель, полы, в комнатах постоянная сырость, по потолку пошла трещина, - говорит она. -  С ужасом ждем массового таяния снега. Но судя по всему, в управляющей компании  «Поволжье»,  видимо, оказались глухи и слепы к данной проблеме:...
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Происшествия 13.03.2018 16:02

Краснодарские пограничники обнаружили во время осмотра автомобиля Subaru Tribeca, водителем которого оказался житель Волгоградской области, боеприпасы. По данным пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю,  сообщает ИА «Высота 102», 12 патронов калибра 9 мм для травматического пистолета были спрятаны  в межкресельном боксе автомобиля в специальной колодке. Арсенал изъят и отправлен на экспертизу. Автомобиль был выявлен среди потока транспортных средств, пересекающих границу. 
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Экономика 13.03.2018 15:57

В Госдуме РФ готовят закон об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», инициированный президентом, поступил в Госдуму, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законодательный орган. Согласно проекту, предлагается распространить уголовную ответственность за злоупотребления при осуществлении госзакупок на работников контрактной службы, контрактного управляющего, члена конкурсной комиссии, то есть на тех, кто непосредственно участвует в закупках на стороне заказчика. Наказание за злоупотребления варьируется от штрафа до лишения свободы на длительный срок. Так, за получение взятки работник контрактной службы или член конкурсной комиссии может быть приговорен к штрафу в размере от 400 тысяч до...
Прочитана: 635 раз
Общество 13.03.2018 15:51

В Волгограде депутат-арестант не платит за газ, тепло и воду 13 тысяч 288 рублей 22 копейки задолжал депутат Волгоградской городской думы Евгений Щур за газ, тепло и электроэнергию. Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении народного избранника в Советском райотделе службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство. По сведениям информагентства, в поселке «Горная поляна» у нардепа может находиться частное домовладение. В настоящее время «слуга народа» избавлен от необходимости оплачивать коммунальные услуги – все эти блага ему представляются государством абсолютно бесплатно в изоляторе временного содержания, где он пребывает с декабря 2016 года вместе со своим  коллегой по гордуме Алексеем Зверевым. С учетом нахождения господина Щура в местах не столь отдаленных...
Прочитана: 3703 раз
Общество 13.03.2018 15:39

Муниципальное учреждение «Комдорстрой» должно будет выплатить более 130 тысяч рублей владельцу  иномарки, которая влетела в яму на проспекте Университетский в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ДТП было зафиксировано еще в августе 2014 года. Тогда автомобиль  BMW 520-1, двигаясь по проспекту, попал в яму, размеры которой превышали допустимые нормы: 1,5 метра в ширину, 0,7 метра в длину и 0,11 метра в глубину. Авто получило механические повреждение. При этом яма не была огорожена, об опасности не предупреждали и знаки. Вины водителя в ДТП установлено не было.  По решению арбитражного суда МУ «Комдорстрой», в...
Прочитана: 788 раз
Экономика 13.03.2018 15:19

Налоговая амнистия 2018 года коснется широкого круга граждан, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, списание налоговой задолженности будет произведено на основании принятого в конце 2017 года федерального закона, который внес соответствующие коррективы в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Так, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию:  - недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года; -недоимка по налогам и задолженности по пеням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года за индивидуальными...
Прочитана: 1339 раз
Общество 13.03.2018 14:15

В Волгограде хотят снести гаражный городок Вопрос о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов в Советском районе Волгограда рассмотрит комиссия районной администрации. Как сообщает ИА "Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, речь идет о шестидесяти четырех металлических гаражах, расположенных восточнее дома №2 по ул. Автомобилистов. К слову, первые металлические гаражи появились здесь еще много лет назад, но со временем городок разрастался, пока не занял довольно солидную площадь. 
Прочитана: 5982 раз
Выборы 13.03.2018 13:53

Итоги подготовки избирательных участков для голосования инвалидов подвели в облизбиркоме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, начиная с 8 марта избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки для голосования, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений будет окончен 18 марта 2018 года в 14:00 часов. В Волгоградской области насчитывается порядка 9 000 граждан, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. На ноябрь прошлого года в области 118 участков находились выше первого этажа. Более половины удалось перенести на первый. Из оставшихся 55 участков 17...
Прочитана: 737 раз
Экономика 13.03.2018 13:18

Рекламная кампания «Это Вам – Nemoloko!» уникального продукта стартовала «Сады Придонья» запустили рекламную кампанию на федеральных каналах в поддержку новой линейки продуктов на растительной основе торговой марки Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.  Цель рекламной кампании «Это Вам – Nemoloko!» – презентовать уникальный продукт, рассказать о его преимуществах, показать ситуации потребления.  Nemoloko это не только альтернатива для людей, которые не могут пить молоко по медицинским показаниям или не употребляют пищу животного происхождения, но это продукты для всех, кто думает о своём здоровье.  Разработкой креативной идеи занималась команда брендингового агентства DDVB, которая осуществляла и работу по созданию бренда – его позиционирование,...
Прочитана: 1165 раз
Экономика 13.03.2018 13:16

На территории волгоградского сектора Прикаспийской впадины - в Николаевском, Старополтавском и Палласовском районах  -  завершена сейсморазведка  с целью выявления и локализации в его пределах крупной зоны нефтегазонакопления. По данным пресс-службы АО «Росгеология», опубликованным сегодня на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102»,  - объем исследований составил 1400 погонных км. Территория изучается в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу. Геологи также проводят электроразведку и углубленную переобработку архивных материалов,  составляют «прогнозные типовые геолого-геофизические модели локальных нефтегазоперспективных объектов на уровне подсолевого палеозоя, развитых на территории Волгоградской области», - говорится в сообщении. Кроме того, ученые...
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