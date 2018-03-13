В Волгограде хотят снести гаражный городок

Муниципальное учреждение «Комдорстрой» должно будет выплатить более 130 тысяч рублей владельцу иномарки, которая влетела в яму на проспекте Университетский в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ДТП было зафиксировано еще в августе 2014 года. Тогда автомобиль BMW 520-1, двигаясь по проспекту, попал в яму, размеры которой превышали допустимые нормы: 1,5 метра в ширину, 0,7 метра в длину и 0,11 метра в глубину. Авто получило механические повреждение. При этом яма не была огорожена, об опасности не предупреждали и знаки. Вины водителя в ДТП установлено не было. По решению арбитражного суда МУ «Комдорстрой», в...

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