Итоги подготовки избирательных участков для голосования инвалидов подвели в облизбиркоме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, начиная с 8 марта избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки для голосования, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений будет окончен 18 марта 2018 года в 14:00 часов. В Волгоградской области насчитывается порядка 9 000 граждан, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. На ноябрь прошлого года в области 118 участков находились выше первого этажа. Более половины удалось перенести на первый. Из оставшихся 55 участков 17 будут оборудованы ко дню голосования пандусами и специальными подъемниками. Не оборудованными останутся 38 помещений для голосования. Здесь помощь маломобильным группам населения будут оказывать волонтёры. Таким образом, подчеркнули в облизбиркоме, на сегодняшний день в регионе 96,4% избирательных участков находятся на первых этажах и доступны для граждан с ограниченными возможностями здоровья, что выше среднероссийского показателя, по стране он составляет 90,1%.

Для граждан, являющихся инвалидами по зрению, облизбирком подготовил на каждый избирательный участок трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня для голосования на выборах Президента России и референдуме Волгоградской области. Также на 11 избирательных участках (в местах компактного проживания избирателей-инвалидов по зрению, владеющих техникой чтения по системе Брайля) будут распространяться памятки о порядке голосования на выборах Президента России и референдуме Волгоградской области, буклет с информацией о кандидатах в Президенты Российской Федерации с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На остальных участках будет обеспечена возможность воспроизведения аудиороликов о порядке голосования.

Для граждан, являющихся инвалидами по слуху, в день голосования 18 марта организуют работу специалистов из диспетчерского центра «Диалог» ГКУ СО «Волгоградский областной реабилитационный центр «Вдохновение». Связаться с сурдопереводчиком избиратель сможет сам или ему помогут члены участковой комиссии.



