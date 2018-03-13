Рекламная кампания «Это Вам – Nemoloko!» уникального продукта стартовала





«Сады Придонья» запустили рекламную кампанию на федеральных каналах в поддержку новой линейки продуктов на растительной основе торговой марки Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Цель рекламной кампании «Это Вам – Nemoloko!» – презентовать уникальный продукт, рассказать о его преимуществах, показать ситуации потребления. Nemoloko это не только альтернатива для людей, которые не могут пить молоко по медицинским показаниям или не употребляют пищу животного происхождения, но это продукты для всех, кто думает о своём здоровье.













Разработкой креативной идеи занималась команда брендингового агентства DDVB, которая осуществляла и работу по созданию бренда – его позиционирование, название, дизайн упаковки.

«Мы хотели донести до потребителя простую мысль: чтобы питаться лучше, вам не придётся ничего менять в своих привычках, кроме одного — покупать не молоко, — говорит креативный директор DDVB Леонид Фейгин. — Удачно, что сам бренд называется Nemoloko (специально так и задумано)! В результате у нас родилась очень простая и понятная формула, где ролик строится всего на одном утверждении: «Это Вам – Nemoloko». Таким изящным решением мы смогли использовать в коммуникации название бренда. Сделать просто – всегда самое сложное, и мы рады, что у нас и компании «Сады Придонья» это получилось » .

В рамках рекламной кампании будут показаны 4 ролика: «Йогиня», «Бариста», «Мама» и «Леди» в версиях 15 и 10 секунд. Главные действующие лица рекламных роликов, люди, которые заботятся о своем здоровье и сообщают всем, что Nemoloko – это 100% растительный продукт, источник пищевых волокон, что в нем нет лактозы и холестерина!





Разработка креативной концепции запускающей кампании по продвижению бренда Nemoloko Агентство DDVB:

Фейгин Леонид - Креативный директор

Дождалёв Алексей - арт-директор

Кучеренко Светлана – копирайтер

Продакшн:

Режиссер - Валентин Генералов

Оператор - Евгений Ермоленко

Второй режиссер - Жанна Полякова

Продюсер - Эля Хакимова

Директор - Иван Море

Супервайзер - Алексей Михалин

Пост-продакшен:

Продюсер - Виктория Ващинская

Специалист компьютерной графики - Александр Жданов

Композитор - Марк Дорбский



