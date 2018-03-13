|Экономика
|13.03.2018 13:18 Реклама
Рекламная кампания «Это Вам – Nemoloko!» уникального продукта стартовала
«Сады Придонья» запустили рекламную кампанию на федеральных каналах в поддержку новой линейки продуктов на растительной основе торговой марки Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Цель рекламной кампании «Это Вам – Nemoloko!» – презентовать уникальный продукт, рассказать о его преимуществах, показать ситуации потребления. Nemoloko это не только альтернатива для людей, которые не могут пить молоко по медицинским показаниям или не употребляют пищу животного происхождения, но это продукты для всех, кто думает о своём здоровье.
Разработкой креативной идеи занималась команда брендингового агентства DDVB, которая осуществляла и работу по созданию бренда – его позиционирование, название, дизайн упаковки.
«Мы хотели донести до потребителя простую мысль: чтобы питаться лучше, вам не придётся ничего менять в своих привычках, кроме одного — покупать не молоко, — говорит креативный директор DDVB Леонид Фейгин. — Удачно, что сам бренд называется Nemoloko (специально так и задумано)! В результате у нас родилась очень простая и понятная формула, где ролик строится всего на одном утверждении: «Это Вам – Nemoloko». Таким изящным решением мы смогли использовать в коммуникации название бренда. Сделать просто – всегда самое сложное, и мы рады, что у нас и компании «Сады Придонья» это получилось».
В рамках рекламной кампании будут показаны 4 ролика: «Йогиня», «Бариста», «Мама» и «Леди» в версиях 15 и 10 секунд. Главные действующие лица рекламных роликов, люди, которые заботятся о своем здоровье и сообщают всем, что Nemoloko – это 100% растительный продукт, источник пищевых волокон, что в нем нет лактозы и холестерина!
Разработка креативной концепции запускающей кампании по продвижению бренда Nemoloko Агентство DDVB:
Фейгин Леонид - Креативный директор
Дождалёв Алексей - арт-директор
Кучеренко Светлана – копирайтер
Продакшн:
Режиссер - Валентин Генералов
Оператор - Евгений Ермоленко
Второй режиссер - Жанна Полякова
Продюсер - Эля Хакимова
Директор - Иван Море
Супервайзер - Алексей Михалин
Пост-продакшен:
Продюсер - Виктория Ващинская
Специалист компьютерной графики - Александр Жданов
Композитор - Марк Дорбский
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|13.03.2018 20:05
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|Культура
|13.03.2018 17:57
Традиционный казахский праздник «Курс айт» пройдет в Волжском в этот четверг, 15 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, дословно это мероприятие переводится как праздник приветствия. В течение нескольких дней в начале весны молодые казахи приходят в гости к старейшинам рода, чтобы поприветствовать их, получив слова благодарности и мудрые советы. Организаторы мероприятия из общественной организации «Казахи города Волжского» приглашают всех желающих приобщиться к культуре народа. Изюминкой праздника станет приготовленный «плов дружбы», которым смогут угоститься все желающие. За развлекательную программу будут отвечать вокальные и хореографические ансамбли. Мероприятие начнется в 18.00 в центре «Октябрь». По окончании концерта в вестибюле...
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|Телеком
|13.03.2018 16:48
В программе лояльности «Ростелекома» появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах. С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам «Ростелекома» начисляются бонусы компании. Как пояснили ИА «высота 102» в пресс-службе компании, для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо авторизоваться в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома», найти ссылку, перейти по ней на сайт интересующего магазина, сделать заказ и оплатить покупку. Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты...
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|Астрахань
|13.03.2018 16:47
Астраханская область навела порядок в осуществлении комплексных кадастровых работ с софинансированием из федерального бюджета. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Итогом стало массовое исправление реестровых ошибок, уточнение границ и характеристик земельных участков и формирование актуальной налоговой базы, вовлечение участков в хозяйственный оборот. Так, проведены работы по установлению административных границ Астраханской области с регионами-соседями. В настоящее время, по уточненным данным, граница с Волгоградской областью составляет 233 км, с Калмыкией – 700 км. Кроме того, сформирован перечень объектов недвижимости, налог на которую исчисляется по-новому – исходя из кадастровой стоимости. Был проведен анализ и фактическое обследование более 40 тысяч строений, зданий и сооружений....
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|Экономика
|13.03.2018 16:47
Арбитражный суд Волгоградской области приостановил деятельность ООО «Строительные системы», связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, сроком на три месяца с момента вступления решения в законную силу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, с соответствующим заявлением обратилась инспекция госстройнадзора Волгоградской области. ООО «Строительные системы» является застройщиком жилого комплекса «Заречье» в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. В составе жилого комплекса с привлечением денежных средств участников долевого строительства строится 11 многоквартирных домов. Однако, как выяснилось, застройщик в течение длительного срока не исполнял обязанность по передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Кроме того...
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|Общество
|13.03.2018 16:10
Жильцы квартиры в доме №5 по улице Бурейской Дзержинского района Волгограда просят управляющую компанию «Поволжье» отремонтировать протекающую крышу в их трехэтажке. Как сообщила ИА «Высота 102» Лидия Тукеева, в перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилых домов, входит в том числе и ремонт крыши. «Но наши обращения не привели к положительному решению вопроса. В результате вода течет по стенам, на мебель, полы, в комнатах постоянная сырость, по потолку пошла трещина, - говорит она. - С ужасом ждем массового таяния снега. Но судя по всему, в управляющей компании «Поволжье», видимо, оказались глухи и слепы к данной проблеме:...
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|Происшествия
|13.03.2018 16:02
Краснодарские пограничники обнаружили во время осмотра автомобиля Subaru Tribeca, водителем которого оказался житель Волгоградской области, боеприпасы. По данным пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает ИА «Высота 102», 12 патронов калибра 9 мм для травматического пистолета были спрятаны в межкресельном боксе автомобиля в специальной колодке. Арсенал изъят и отправлен на экспертизу. Автомобиль был выявлен среди потока транспортных средств, пересекающих границу.
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|Экономика
|13.03.2018 15:57
Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», инициированный президентом, поступил в Госдуму, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законодательный орган. Согласно проекту, предлагается распространить уголовную ответственность за злоупотребления при осуществлении госзакупок на работников контрактной службы, контрактного управляющего, члена конкурсной комиссии, то есть на тех, кто непосредственно участвует в закупках на стороне заказчика. Наказание за злоупотребления варьируется от штрафа до лишения свободы на длительный срок. Так, за получение взятки работник контрактной службы или член конкурсной комиссии может быть приговорен к штрафу в размере от 400 тысяч до...
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|Общество
|13.03.2018 15:51
13 тысяч 288 рублей 22 копейки задолжал депутат Волгоградской городской думы Евгений Щур за газ, тепло и электроэнергию. Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении народного избранника в Советском райотделе службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство. По сведениям информагентства, в поселке «Горная поляна» у нардепа может находиться частное домовладение. В настоящее время «слуга народа» избавлен от необходимости оплачивать коммунальные услуги – все эти блага ему представляются государством абсолютно бесплатно в изоляторе временного содержания, где он пребывает с декабря 2016 года вместе со своим коллегой по гордуме Алексеем Зверевым. С учетом нахождения господина Щура в местах не столь отдаленных...
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|Общество
|13.03.2018 15:39
Муниципальное учреждение «Комдорстрой» должно будет выплатить более 130 тысяч рублей владельцу иномарки, которая влетела в яму на проспекте Университетский в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ДТП было зафиксировано еще в августе 2014 года. Тогда автомобиль BMW 520-1, двигаясь по проспекту, попал в яму, размеры которой превышали допустимые нормы: 1,5 метра в ширину, 0,7 метра в длину и 0,11 метра в глубину. Авто получило механические повреждение. При этом яма не была огорожена, об опасности не предупреждали и знаки. Вины водителя в ДТП установлено не было. По решению арбитражного суда МУ «Комдорстрой», в...
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|Телеком
|13.03.2018 15:28
«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ. Всего 6 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. В 2018 году «Ростелеком» использовал для проекта компактные IP-камеры с флеш-накопителем, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Они одновременно записывают данные на карту памяти и транслируют их в центры обработки данных. Камеры установлены таким образом, чтобы давать максимально широкий угол 101 градус обзора. На каждом на каждом избирательном участке размещается две камеры с перекрестным...
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|Экономика
|13.03.2018 15:19
Налоговая амнистия 2018 года коснется широкого круга граждан, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, списание налоговой задолженности будет произведено на основании принятого в конце 2017 года федерального закона, который внес соответствующие коррективы в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Так, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию: - недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года; -недоимка по налогам и задолженности по пеням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года за индивидуальными...
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|Общество
|13.03.2018 14:15
Вопрос о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов в Советском районе Волгограда рассмотрит комиссия районной администрации. Как сообщает ИА "Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, речь идет о шестидесяти четырех металлических гаражах, расположенных восточнее дома №2 по ул. Автомобилистов. К слову, первые металлические гаражи появились здесь еще много лет назад, но со временем городок разрастался, пока не занял довольно солидную площадь.
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|Выборы
|13.03.2018 13:53
Итоги подготовки избирательных участков для голосования инвалидов подвели в облизбиркоме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, начиная с 8 марта избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки для голосования, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений будет окончен 18 марта 2018 года в 14:00 часов. В Волгоградской области насчитывается порядка 9 000 граждан, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. На ноябрь прошлого года в области 118 участков находились выше первого этажа. Более половины удалось перенести на первый. Из оставшихся 55 участков 17...
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|Экономика
|13.03.2018 13:16
На территории волгоградского сектора Прикаспийской впадины - в Николаевском, Старополтавском и Палласовском районах - завершена сейсморазведка с целью выявления и локализации в его пределах крупной зоны нефтегазонакопления. По данным пресс-службы АО «Росгеология», опубликованным сегодня на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - объем исследований составил 1400 погонных км. Территория изучается в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу. Геологи также проводят электроразведку и углубленную переобработку архивных материалов, составляют «прогнозные типовые геолого-геофизические модели локальных нефтегазоперспективных объектов на уровне подсолевого палеозоя, развитых на территории Волгоградской области», - говорится в сообщении. Кроме того, ученые...
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