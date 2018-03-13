|Расследования
|13.03.2018 12:52
Водитель бетономешалки осужден за смертельное ДТП в Волгограде
К 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен водитель бетономешалки Виталий Корженко за ДТП в Волгограде, в котором погиб человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в Дзержинском районном суде, Корженко также запрещено в течение двух лет управлять транспортным средством. Приговор вступил в законную силу. По материалам дела, в августе 2017 года он управлял автомобилем "MAN 32.272" (автобетономешалка). Следуя по ул. Ангарской в направлении шоссе Авиаторов, имеющей двустороннее движение, проявляя преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "SKODA Octavia". В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. В судебном заседании подсудимый Корженко полностью признал свою вину в случившемся.
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Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...
|Общество
|13.03.2018 14:15
Вопрос о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов в Советском районе Волгограда рассмотрит комиссия районной администрации. Как сообщает ИА "Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, речь идет о шестидесяти четырех металлических гаражах, расположенных восточнее дома №2 по ул. Автомобилистов. К слову, первые металлические гаражи появились здесь еще много лет назад, но со временем городок разрастался, пока не занял довольно солидную площадь.
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|Выборы
|13.03.2018 13:53
Итоги подготовки избирательных участков для голосования инвалидов подвели в облизбиркоме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, начиная с 8 марта избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки для голосования, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений будет окончен 18 марта 2018 года в 14:00 часов. В Волгоградской области насчитывается порядка 9 000 граждан, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. На ноябрь прошлого года в области 118 участков находились выше первого этажа. Более половины удалось перенести на первый. Из оставшихся 55 участков 17...
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|Экономика
|13.03.2018 13:18
«Сады Придонья» запустили рекламную кампанию на федеральных каналах в поддержку новой линейки продуктов на растительной основе торговой марки Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Цель рекламной кампании «Это Вам – Nemoloko!» – презентовать уникальный продукт, рассказать о его преимуществах, показать ситуации потребления. Nemoloko это не только альтернатива для людей, которые не могут пить молоко по медицинским показаниям или не употребляют пищу животного происхождения, но это продукты для всех, кто думает о своём здоровье. Разработкой креативной идеи занималась команда брендингового агентства DDVB, которая осуществляла и работу по созданию бренда – его позиционирование,...
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|Экономика
|13.03.2018 13:16
На территории волгоградского сектора Прикаспийской впадины - в Николаевском, Старополтавском и Палласовском районах - завершена сейсморазведка с целью выявления и локализации в его пределах крупной зоны нефтегазонакопления. По данным пресс-службы АО «Росгеология», опубликованным сегодня на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - объем исследований составил 1400 погонных км. Территория изучается в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу. Геологи также проводят электроразведку и углубленную переобработку архивных материалов, составляют «прогнозные типовые геолого-геофизические модели локальных нефтегазоперспективных объектов на уровне подсолевого палеозоя, развитых на территории Волгоградской области», - говорится в сообщении. Кроме того, ученые...
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|Происшествия
|13.03.2018 12:37 (Обновлено: 13.03.2018 13:54)
Мужчину, под видом судебного пристава ограбившего пенсионера из Быковского района, задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне к правоохранителям обратился 64-летний житель села Кислово. Он заявил, что 8 марта около 11 вечера к нему пришел неизвестный мужчина. Представившись судебным приставом, тот стал выносить из дома имущество, якобы в счет долга по коммунальным платежам. Он забрал у пенсионера телевизор, газовый котел и электродрель общей стоимостью около 45 тысяч рублей. А затем уехал на такси. Хозяин дома запомнил часть номера машины. Вскоре полицейские задержали 28-летнего жителя рабочего поселка Быково. Тот признался в своем преступлении и рассказал, что...
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|Политика
|13.03.2018 12:26
С рабочим визитом Волгоград завтра, 14 марта, посетит председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Официально план намеченных мероприятий пока неизвестен. На сайте российского парламента также отсутствуют сведения о поездке спикера в город-герой. Подготовкой к встрече высокопоставленного гостя занимается администрация региона. Реготделение партии «Единая Россия» и руководство областной думы в нюансы запланированного визита, по сведениям информагентства, не посвящены. Как стало известно «Высоте 102», Вячеслав Володин посетит интерактивный музей «Россия – моя история», в котором проведет встречу с общественностью. В Волгограде Вячеслав Володин был относительно недавно – 19 ноября минувшего года. Тогда председатель Госдумы принял...
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|Экология
|13.03.2018 12:19
Соглашение о сотрудничестве между Росприроднадзором, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «ЕвроХим» было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕвроХим», участники соглашения договорились разработать и реализовать на «Новомосковском Азоте» пилотный проект по оснащению действующих производств, а также подготовить предложения по разработке проектов нормативных требований, предусмотренных ФЗ «Об охране окружающей среды». Реализация пилотного проекта в Новомосковске запланирована в период с марта 2018 по февраль 2019 года. «Наша компания является одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий в сфере экологии и охраны окружающей среды. На всех...
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|Общество
|13.03.2018 12:18 (Обновлено: 13.03.2018 12:51)
Потерей части зуба и аппетита завершился для супружеской пары из Волжского семейный обед, приготовленный из продуктов, приобретенных в местном гипермаркете. Как сообщил ИА "Высота 102" глава семейства, 9 марта он вместе с супругой приобрел в гипермаркете "Магнит", расположенном на улице им. Логинова, 2"Б", купаты куриные (СП ГМ). Продукт был приготовлен в этот же день и подан к столу. Однако в процессе употребления купатов супругов ожидал неприятный "сюрприз": в куриных колбасках оказались посторонние металлические предметы, о происхождении которых можно только догадываться. Судя по информации на этикетке, полуфабрикат был произведен и упакован...
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|Общество
|13.03.2018 12:17 (Обновлено: 13.03.2018 12:18)
Комиссия Волгоградского УФАС отказала региональному фонду капремонта во включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение комиссии, фонд капремонта обосновал свои претензии в адрес компании нарушением сроков окончания работ по установке лифтов в пяти подъездах дома №19 по ул. Карла Маркса в Волгограде. Однако в фирме утверждали, что нарушение сроков окончания работ было связано с бездействием фонда по утверждению проектно-сметной документации. В ходе рассмотрения дела также было установлено, что заказчик работ по замене лифтов расторг договор с ООО «Лэндстрой» с нарушением порядка, при этом после того, как отношения были прерваны,...
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|Расследования
|13.03.2018 11:55
К 13 годам и 5 дням колонии строгого режима приговорил суд Станислава Кобелькова, признанного виновным в убийстве своей девушки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, несколько минут назад областной суд оставил без изменения приговор суда Советского района. Предметом разбирательств стали события 30 августа минувшего года, когда Кобельков прочел в телефоне переписку своей 19-летней подруги с другим молодым человеком. Воспылав ревностью, он избил девушку и нанес ей несколько ударов ножом в живот и лицо. Затем куском провода, отрезанным от удлинителя, задушил свою жертву. После убийства мужчина позвонил своему другу, рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию. Уголовное...
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|Расследования
|13.03.2018 11:15 (Обновлено: 13.03.2018 11:43)
Главный врач Нехаевской центральной районной больницы оштрафован на пять тысяч рублей за волокиту. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья. В начале ноября минувшего года к нему с письменным заявлением обратился местный житель - инвалид по онкозаболеванию. В своем обращении гражданин просил предоставить ему для ознакомления свою медкарту, в которой были данные о его состоянии здоровья и о его госпитализации в больницу. Как показала проверка, обращение пациента не было зарегистрировано, а ответ на него, с подписью главврача, был отправлен лишь в конце января.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|13.03.2018 11:03 (Обновлено: 13.03.2018 11:03)
Положительное заключение эксперта из Москвы получил проект благоустройства площадки перед главным входом на мемориал "Солдатское поле" в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы экспертизы, проектную документацию на мощение территории плиткой разработало в текущем году ООО "СтройПортал". Так, планируется демонтировать старую тротуарную плитку, которая пришла в негодность, подготовить щебеночное основание и выложить новую бетонную плитку серого цвета. В порядок будет приведена территория общей площадью более 400 кв.метров. Отмечается, что "проектные решения не изменяют предмета охраны объекта культурного наследия, способствуют приведению внешнего вида площадки перед входом на...
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|Происшествия
|13.03.2018 10:17
Отдать самовольно занятые площади на территории ИК № 12 УФСИН России по Волгоградской области придется госпредприятию “Калужское”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушение вскрылось во время проверки, проведенной надзорным ведомством. Между администрацией учреждения и ФГУП “Калужское” ФСИН России, которое занимается продажей продуктов и предметов первой необходимости осужденным и их родственникам на территории ряда регионов, был заключен договор безвозмездной аренды 10 квадратных метров нежилого помещения. На деле торговый объект расширился и занял площадь в четыре раза больше выделенной. Документы на использование дополнительной площади оформлены не были. За это постановлением арбитражного суда Волгоградской области...
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|Астрахань
|13.03.2018 09:52
Пожилой астраханец, который поджег стену приёмной ФСБ на Кузнецком Мосту в Москве, оказался психически нездоров. Как сообщает ИА «Астрахань 24», 66-летний мужчина подошел с плакатом к приемной ФСБ, облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную и поджег. На место прибыли полицейские, которые и потушили огонь, не вызывая пожарных. По предварительным данным, астраханец организовал поджог в знак протеста, но комментировать свои действия более подробно отказался. Также у мужчины был изъят плакат оппозиционного содержания. «Мужчину доставили в ОВД, где выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. На него составили протокол о мелком хулиганстве, также ему была вызвана скорая помощь», — сообщил собеседник РИА...
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|Экономика
|13.03.2018 09:19 (Обновлено: 13.03.2018 12:00)
Представить предложения и сформировать до конца текущего года программу развития города Волжского — такую задачу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил накануне перед муниципалитетом и профильными ведомствами администрации региона в ходе встречи с промышленниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, совещание прошло на площадке Волжского трубного завода, в нем также приняли участие представители администрации городского округа. «В следующем году Волжскому исполнится 65 лет, мы прорабатываем отдельную программу по развитию города, в частности модернизации систем водоснабжения, — сказал Андрей Бочаров. — Важно проработать и до конца года принять программу по Волжскому: что необходимо сделать...
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13 марта 14:15
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13 марта 12:52
Водитель бетономешалки осужден за смертельное ДТП в Волгограде 1
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13 марта 12:52
Водитель бетономешалки осужден за смертельное ДТП в Волгограде 1
13 марта 11:55
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