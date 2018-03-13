В Волгоградской области лже-пристав обчистил дом пенсионера под видом взыскания долга

Мужчину, под видом судебного пристава ограбившего пенсионера из Быковского района, задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне к правоохранителям обратился 64-летний житель села Кислово. Он заявил, что 8 марта около 11 вечера к нему пришел неизвестный мужчина. Представившись судебным приставом, тот стал выносить из дома имущество, якобы в счет долга по коммунальным платежам. Он забрал у пенсионера телевизор, газовый котел и электродрель общей стоимостью около 45 тысяч рублей. А затем уехал на такси.

Хозяин дома запомнил часть номера машины. Вскоре полицейские задержали 28-летнего жителя рабочего поселка Быково. Тот признался в своем преступлении и рассказал, что надеялся, что в праздничный день пенсионер будет пьян и поверит его “легенде”. Теперь ловкачу грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.











