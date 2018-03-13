



Комиссия Волгоградского УФАС отказала региональному фонду капремонта во включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение комиссии, фонд капремонта обосновал свои претензии в адрес компании нарушением сроков окончания работ по установке лифтов в пяти подъездах дома №19 по ул. Карла Маркса в Волгограде. Однако в фирме утверждали, что нарушение сроков окончания работ было связано с бездействием фонда по утверждению проектно-сметной документации. В ходе рассмотрения дела также было установлено, что заказчик работ по замене лифтов расторг договор с ООО «Лэндстрой» с нарушением порядка, при этом после того, как отношения были прерваны, он требовал закончить работы по установке лифтов. Что, к слову, и было в конечном итоге выполнено компанией. На основании этого комиссия Волгоградского УФАС посчитала претензии фонда капремонта к фирме необоснованными.

Напомним, лифты в пяти подъездах в доме №19 по ул. Карла Маркса должны были быть запущены к концу декабря прошлого года. В одном из подъездов этого дома живет ветеран войны Иван Прохорович Мальцев, который из-за неработающего лифта долгое время не мог выйти не улицу. На тот момент и.о. руководителя фонда капремонта Алексей Конотопкин лично пообещал ему решить проблему с лифтом. И действительно, новое подъемное устройство в подъезде, где живет ветеран, вскоре заработало. Чего не скажешь про другие подъезды, где новые лифты некоторое время работали «со скрипом». В настоящее время, как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы дома, все наладилось.

К слову, в Волгограде из 5 тысяч лифтов 2 тысячи подъемных устройств уже выработали свой срок.



