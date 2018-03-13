Территорию у мемориала "Солдатское поле" под Волгоградом приведут в порядок









Положительное заключение эксперта из Москвы получил проект благоустройства площадки перед главным входом на мемориал "Солдатское поле" в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы экспертизы, проектную документацию на мощение территории плиткой разработало в текущем году ООО "СтройПортал". Так, планируется демонтировать старую тротуарную плитку, которая пришла в негодность, подготовить щебеночное основание и выложить новую бетонную плитку серого цвета. В порядок будет приведена территория общей площадью более 400 кв.метров.













Отмечается, что "проектные решения не изменяют предмета охраны объекта культурного наследия, способствуют приведению внешнего вида площадки перед входом на мемориал к единому облику".













В настоящее время площадка перед главным входом на мемориал представляет собой "лоскутное полотно", так как имеет разные виды покрытия, большая часть - грунтовое. При осмотре установлены ряд дефектов, а именно: сколы и смещения плит, частичное зарастание площадки. На время проведения работ территория будет огорожена забором. Предусмотрено использование средств малой механизации при условии, что они не причинят ущерб предмету охраны объекта культурного наследия. В основном все работы планируется выполнять вручную.

Справка. Летом и осенью 1942 года на территории "Солдатского поля" проходили ожесточенные сражения между советскими и фашистскими войсками. После Сталинградской битвы на этом месте осталось "кладбище" военной техники и боеприпасов. В 1975 году на этом поле саперы извлекли из земли и обезвредили более 6500 снарядов, мин, гранат и бомб. В том же году усилиями студенческих строительных отрядов был создан мемориал "Солдатское поле". Впоследствии здесь неоднократно происходили захоронения найденных останков без вести пропавших советских солдат.

Мемориал состоит из братской могилы, скульптурной композиции девочки Милы и символической воронкой от взрыва, где собраны остатки боевых устройств и искорёженного метала, оставшегося после боёв на поле. Также в мемориал вошли лемеха плугов, которыми было вспахана историческая земля, установленные полукругом на постаментах.



