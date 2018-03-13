Федеральное предприятие наказали за захват территории в колонии Волгоградской области

Отдать самовольно занятые площади на территории ИК № 12 УФСИН России по Волгоградской области придется госпредприятию “Калужское”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушение вскрылось во время проверки, проведенной надзорным ведомством. Между администрацией учреждения и ФГУП “Калужское” ФСИН России, которое занимается продажей продуктов и предметов первой необходимости осужденным и их родственникам на территории ряда регионов, был заключен договор безвозмездной аренды 10 квадратных метров нежилого помещения. На деле торговый объект расширился и занял площадь в четыре раза больше выделенной. Документы на использование дополнительной площади оформлены не были.

За это постановлением арбитражного суда Волгоградской области ФГУП "Калужское" оштрафовано на 20 тыс рублей. Виновные в нарушении должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.