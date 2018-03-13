Главный врач Нехаевской центральной районной больницы оштрафован на пять тысяч рублей за волокиту. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья. В начале ноября минувшего года к нему с письменным заявлением обратился местный житель - инвалид по онкозаболеванию. В своем обращении гражданин просил предоставить ему для ознакомления свою медкарту, в которой были данные о его состоянии здоровья и о его госпитализации в больницу. Как показала проверка, обращение пациента не было зарегистрировано, а ответ на него, с подписью главврача, был отправлен лишь в конце января.

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