В Волгограде трое дельцов продавали через интернет-магазин «дизайнерские» наркотики

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Волгограду и регионального Главка МВД на территории Центрального района Волгограда задержали членов организованной группы, подозреваемых в сбыте синтетических наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные – трое молодых жителей Камышина сознались в содеянном и пояснили, что в конце 2017 года приобрели крупную партию синтетических наркотиков и психоактивных веществ для дальнейшей реализации на территории города-героя разовыми дозами через интернет-магазин.

Общение с покупателями происходило путем переписки в различных мессенджерах, а наркотики сбывались бесконтактным способом путем закладок в специальные тайники.

В арендованной квартире в Центральном районе полицейские изъяли синтетические наркотики и психоактивные вещества, количества которого хватило бы для изготовления свыше 50 тыс. разовых наркотических доз. В ходе дальнейших мероприятий оперативные сотрудники обнаружили более 30 уже готовых так называемых «закладок» с наркотиками.

Изъятые психоактивные вещества относятся к группе так называемых «дизайнерских» наркотиков, получивших распространение на территории России с середины 2016 года. Одна из главных опасностей нового наркотика заключается в высокой токсичности. Известны случаи, когда употребление этого наркотика вызывало тяжелые психозы и отравления, коматозное состояние, остановку дыхательной и сердечной активности и смерть потребителей. Разовые дозы этого вида наркотиков очень малы и произвести их точное дозирование чрезвычайно трудно. В случае передозировки всегда наступает смерть.

Следователями городского Управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ – «Сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемые арестованы.