Ремонт дорог города-героя доверили ростовским и волгоградским компаниям

Сегодня на электронном аукционе были определены первые подрядные организации, заявившие о своей готовности приступить к работам на городских дорогах в 2018 году. В ходе торгов разыграны 5 лотов, первоначальная стоимость контрактов составила свыше 531 миллиона рублей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В аукционе приняли участие около 10 дорожно-строительных организаций, в числе которых и два муниципальных предприятия: МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района». Одним из самых крупных лотов, представленных на площадке электронного аукциона, стал контракт на проведение работ по обновлению участка улицы Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда протяженностью 6,8 километра. По итогам аукциона приведением улицы в нормативное состояние займется АО «Донаэродорстрой» из Ростова-на-Дону. Все остальные дорожные объекты самого северного района Волгограда реконструирует МБУ «Северное». Кроме того, на аукционе разыграны еще три лота, объединяющие объекты улично-дорожной сети трех городских районов – Кировского, Краснооктябрьского и Красноармейского. Работы по реконструкции автодорог в Кировском и Красноармейском районах Волгограда в течение 2018 года будет производить МУП «ДСЭР Советского района», а улично-дорожную сеть Краснооктябрьского района в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» восстановит подрядчик из Ростовской области - ООО «Таганрогское ДСУ». Контракты на проведение комплексной реконструкции согласно действующему законодательству могут быть подписаны через 10 дней после проведения торгов и соответствующей проверки документации претендента - ориентировочно к 25-26 марта. Это позволит начать дорожно-строительные работы сразу с установлением оптимальных температур окружающего воздуха.







