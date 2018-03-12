По волгоградским улицам начнут курсировать уральские трамваи

В МУП «Метроэлектротранс» прибыли первые два новых трамвайных вагона, произведенных в Челябинской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, подвижные составы изготовили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В город-герой трамваи доставили на автомобильных тралах. Работники «МЭТа» готовятся установить их на рельсы. После вагоны ожидает технический осмотр и пробный заезд по территории депо. В ближайшие дни водителей обучат особенностям управления вагонами, которые в скором времени выйдут на маршрут. Составы оборудованы системой видеонаблюдения, а также модулями подключения к спутниковой навигационной системе.

Всего в рамках данной закупки Волгоград получит 20 новых трамваев, которые доставят в город до конца апреля. В этот же срок должны придти еще 10 вагонов производства холдинга «Белкоммунмаш» из Минска. Еще 33 модернизированных чешских трамвайных вагона «Татра» поступят в Волгоград из Москвы. Таким образом, в 2018 году парк волгоградской подземки пополнят 63 трамвая. В настоящее время по городским маршрутам курсируют порядка 150 трамвайных вагонов.