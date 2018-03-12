В Волгограде закупают новое оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний





Власти готовы потратить более 608 миллионов рублей из бюджета региона на закупку нового оборудования для улучшения в Волгоградской области системы выявления и лечения онкологических заболеваний. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, объявлен электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) необходимого оборудования, которое будет поставлено в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в Дзержинском районе Волгограда. Сумма платежей рассчитана с 2018 по 2025 годы включительно с уплатой первоначального взноса в размере 40 миллионов рублей. Так, планируется закупить для онкодиспансера комплекс оборудования для дистанционной лучевой терапии и предлучевой подготовки пациента, систему лучевой терапии c функциями IMRT/VMAT процедур, оборудования для улучшения характеристик существующей системы лучевой терапии 6 МВ, оборудование для улучшения характеристик и расширение возможностей существующей системы трехмерного дозиметрического планирования лучевой терапии, комплект дозиметрического оборудования и др.

Для установки новых комплексов и оборудования в онкодиспансере проведут работы по подготовке помещений.

Напомним, летом 2017 года глава региона дал задание своим подчиненным подготовить предложения по замене дорогостоящего оборудования в отделении лучевой диагностики и терапии онкодиспансера, рассмотреть возможность привлечения инвестиций. Губернатор отметил, что задача номер один сегодня – раннее выявление онкозаболеваний, повышение доступности и качества лабораторных исследований для населения. В Волгоградской области по-прежнему главной причиной смертности от заболеваний являются болезни органов кровообращения, а количество случаев гибели жителей региона от онкологии – на втором месте.



