





Смотрите сегодня в программе: в Волгограде идут поиски тела ребенка, которого мать задушила и выбросила в мусорный контейнер. Подарки для избирателей - дебютантов: в день выборов молодежь Волгоградской области будут ждать билеты на футбольные матчи и пригласительные в музей. Избирком Волгоградской области рассчитывает на активность регионального электората: помимо президентских выборов, 18 марта прогнозируется интерес избирателей к голосованию по вопросу о времени. Запущен удобный троллейбусный маршрут: из Дзержинского района Волгограда до площади Возрождения впервые после ликвидации маршруток стало возможно добраться без пересадок.

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