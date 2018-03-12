Десять процентов жителей Волгограда готовы переехать в ближайшие год-два в поисках лучшей жизни в другие населенные пункты. Таковы данные исследования в рамках проекта «Качество жизни в городах России» Финансового университета при Правительстве РФ, сообщает ИА «Высота 102». Такой же показатель у Ростова-на Дону, а в соседней Астрахани готовы к перемене места жительства 11% населения.

Мотивом к миграции в первую очередь является стремление к повышению качества жизни, поиск высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также возможностей для создания собственного бизнеса. Этот показатель, подчеркивается в докладе, важен в силу того, что высокий уровень готовности к миграции свидетельствует о низком качестве жизни в городе. И, соответственно, наоборот: нежелание уезжать из своего города говорит о высокой комфортности среды существования для его жителей.

Всего же только 8% жителей крупных и средних российских городов готовы переехать на новое место жительства в ближайшие год-два, что заметно больше, чем в 2015 году (5%). В частности, это связано с тем, что мобильность российского населения растет, и россияне все менее склонны мириться с недостаточным (по их мнению) качеством жизни. В наибольшей степени к миграции склонна молодежь (студенты), а также россияне с высоким уровнем дохода.

Наименьшая доля жителей, готовых к миграции, отмечена в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде, Севастополе. Больше всего желающих покинуть свой город в Махачкале, Тольятти, Омске, Томске и Челябинске.