







В 2018 году компания РУСАЛ увеличивает фонды программ «Территория РУСАЛа», «Помогать просто» и «Зелёная волна». Об этом заявила на состоявшейся видеоконференции региональных СМИ директор по связям с общественностью ОК РУСАЛ Вера Курочкина. Как сообщает ИА «Высота 102», в конференции приняли участие более 50 журналистов из регионов присутствия компании, каждый из них мог задать вопрос о приоритетах социальной политики Компании.

Минувший год для РУСАЛа стал годом реализации целого ряда программ и мероприятий, направленных как на социально-экономическое развитие регионов, так и повышение культурного и образовательного уровня населения.

«Наша встреча особенно символична, потому что именно сегодня стартует масштабный социокультурный проект «РУСАЛ ФестивAL». И фестивальный каскад интересных событий мы начинаем с новых городов. В этом году у нас запланировано более 70 мероприятий РУСАЛ-фестиваля», - отметила, открывая конференцию, Вера Курочкина.

Вопросов на конференции прозвучало много. Из Красноярска и Иркутска, Братска и Ачинска, Новокузнецка и Североуральска… Волгоградских журналистов интересовало, будет ли РУСАЛ реализовывать ифраструктурные и социальные проекты в нашем регионе и в каком объеме, по каким критериям отбираются победители конкурса «Помогать просто» и какие проекты компания реализует совместно с органами государственной власти.

«Город Волгоград входит в географию конкурса «Территория РУСАЛа» в 2018 году так же, как и в 2017. В этом году максимальная сумма гранта увеличена с 5 до 7 млн рублей. В 2018 году мы существенно увеличили грантовый фонд для конкурсов экологических и волонтёрских проектов. Сумма гранта «Зеленой волны» теперь составляет 50 тыс. рублей, а волонтёрские проекты «Помогать просто» могут рассчитывать на гранты до 100 тыс. рублей. Какие проекты и в каком объеме будут поддержаны, будет зависеть от качества поданных заявок и значимости их для жителей города. Конкурсная комиссия при принятии решений о победителях ориентируется на новизну и востребованность проектов для горожан. Инновационные и масштабные проекты могут быть поддержаны в полном объеме. Результаты экспертизы и перечень проектов мы озвучим после подведения итогов конкурса», - отметила Вера Курочкина, подчеркнув, что все социальные инфраструктурные проекты реализуются совместно с органами государственной власти, начиная от оформления первичных документов и до передачи на баланс.

Кроме того, по её словам, многие волонтерские проекты РУСАЛа в Волгограде также реализовывались при поддержке органов власти – администраций района, города и области. Так, в прошлом году были организованы: фестиваль «Зеленая волна», фестиваль науки и экологические волонтерские акции «Нескучный субботник» и «Два берега». Корпоративные волонтеры ВгАЗа - постоянные участники и соорганизаторы городских и районных мероприятий: День защиты детей, День молодежи, День города и День Тракторозаводского района.

Принципы отбора финалистов грантового конкурса «Помогать просто» тоже просты. Как отмечают в компании, проекты конкурсантов должны быть актуальными и значимыми для территории и продвигать идеи волонтерства. «Для того, чтобы развить свои компетенции в подготовке проектов, расширить спектр возможностей в рамках грантовых конкурсах и найти новые инструменты, формы и способы для реализации своих созидательных идей, мы запустили в 2017 году образовательную программу «Школа городских изменений». Пройти обучение по этой программе может любой желающий», - пояснила Вера Курочкина.



