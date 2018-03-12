Волгоградской области угрожает нашествие клопов





Опасный карантинный вредитель - коричнево-мраморный клоп - выявлен на территории Краснодарского края, теперь он угрожает Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, республике Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора, начиная свое активное размножение в весенний период, вредитель способен уничтожить большую часть или даже весь урожай на определенной площади. Круг питающих растений для него - более 100 видов растений из 49 семейств. Это практически все плодовые культуры - яблоня, груша, все виды цитрусовых, персик, хурма, инжир, фундук, виноград; из овощных культур - томат, фасоль, огурец, перец; из зерновых - кукуруза, также может поражать и декоративные культуры.

Специалисты рекомендуют нанести основной «удар» по вредителю именно весной, когда развивается первое его поколение. Эффективным способом борьбы против мраморного клопа является химический.



