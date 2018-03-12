Выделены деньги на достройку Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском





Более 663 миллионов рублей инвестиций выделено на строительство Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском, который планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном сегодня.

Заказчиком и застройщиком объекта, который возводится в городе Волжском Волгоградской области с 2005 года, является ФКУ "Дирекция единого заказчика - застройщика" Минздрава РФ. Срок сдачи объекта-долгостроя неоднократно переносился. В постановлении правительства РФ указано, что ввод в эксплуатацию Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском - 2018 год. Сметная стоимость объекта - свыше 6,4 миллиарда рублей. Мощность, подлежащая вводу, - 39,23 тыс. кв.метров.

В постановлении также поясняется, что в 2005-2013 годах и в 2016-2017 годах в строительство центра были осуществлены бюджетные инвестиции в сумме более 3,9 миллиарда рублей, в том числе в проектные и изыскательские работы - 342 миллиона рублей. В 2014 году была предоставлена субсидия из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в размере более 1,8 миллиарда рублей.