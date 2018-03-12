



26,5 тысяч молодых избирателей Волгоградской области примут участие в выборах президента впервые. Это граждане, которым исполнилось 18 лет после сентябрьских выборов в Госдуму 2016 года. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из облизбиркома, для молодых избирателей отдаленных районов области подготовлены памятные подарки – сертификаты на посещение музея «Россия – моя история» и стадиона «Волгоград-Арена» от спортивного клуба «Ротор-Волгоград», где пройдут матчи первенства России в апреле и мае этого года. Рассчитывать на такие подарки смогут те, кто придет на избирательные участки 18 марта. Выданные на участках сертификаты они смогут поменять на билеты. В этот день, 18 марта, напомним, состоится голосование по выборам президента России и пройдет референдум о выборе часового пояса.



