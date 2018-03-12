В Волгограде морозы помешали переводу трех улиц на одностороннее движение

Уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы 27-летней сотруднице компании по оказанию косметических услуг возбуждено в Волгограде. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с ноября 2015 года по февраль 2017 года волгоградка работала в фирме заместителем директора по правовым вопросам. Руководство не оформило с ней трудовые правоотношения, а зарплата фактически выдавалась в конвертах. Также фирма не делала и страховые отчисления. За время работы зарплата женщины составила около 1,5 миллионов рублей, но после конфликта с начальником ей заплатили лишь 400 тысяч. После увольнения женщина не получила расчета и обратилась в суд за восстановлением нарушенных...

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