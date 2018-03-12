В Волгоградской области наркоторговцы погорели на жадности

Шестеро наркоторговцев из Урюпинского района вскоре предстанут перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. По данным следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года сообщники перерабатывали, фасовали и упаковывали марихуану в одном из домов в хуторе Чумаковский. Часть наркотиков хранилась в двух подземных тайниках, расположенных в заброшенных домах в том же хуторе. Организатора группы и троих ее членов полицейские задержали конце января минувшего года.

Двое злоумышленников скрылись, но через несколько дней вернулись ко второму тайнику, чтобы забрать наркотики. Там их и взяли стражи порядка. Всего правоохранители изъяли более 190 килограммов марихуаны и около 30 граммов гашиша.

Также в одном из подземных тайников был спрятан целый арсенал: АКМ, ППШ, карабин Маузера К98 и другое оружие. Все оружие было исправно и пригодно для применения. Отметим, что свою вину никто из задержанных не признал. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального главка МВД.



