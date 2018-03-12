Астраханский коллекционер помог столичному режиссеру снять фильм

Коллекционер Александр Тюрин из Астрахани собирает не только марки, магнитики и монеты, а антикварные автомобили и советские мотоциклы. Экземпляры его коллекции оказались в роли реквизита для съемочной группы фильма «Однажды» режиссера Рената Давлетьярова. Его «Ирбит» М-61, или «Милицейский мотоцикл» принял участие в съемках: именно на нем ездил герой Сергея Гармаша – дядя Миша. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

Сегодня в его мастерской больше десятка машин, самая старшая из которых давно отпраздновала 60-летний день рождения. В их числе «Волга» 1957 года выпуска с автоматической коробкой передач. В такой модификации было выпущено всего 700 машин данной марки, под капотом до сих пор находится табличка с гравировкой завода имени Молотова. Хранится в мастерской и ГАЗ-21 «ВОЛГА», чтобы вскоре восстать из пепла истории. За годы «раскопок» по селам и поселкам Александр смог найти несколько достаточно редких и интересных, по его словам, машин, например Mercedes-Benz W111 1965 г., Ford Capri 1978 г. и Mazda RX-5 1979 г, Opel Manta 1978 г. Почти все автомобили сейчас на ходу. Особое место в мастерской Александра занимают и раритетные мотоциклы.



