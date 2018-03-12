В Волгограде суд разбирался в деталях благоустройства Парка Памяти









Объемы мощения плиткой Парка Памяти в Тракторозаводском районе стали причиной судебного спора подрядчика и заказчика работ по благоустройству данной территории. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, подрядчик - ООО "ГП-СТРОЙ 34" - подал иск о взыскании с МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда" задолженности в сумме более 467 тысяч рублей. Истец пояснил, что выполнил на эти средства плиточное мощение пешеходных дорожек в парке, но заказчик с ним до сих пор не расплатился. Согласно материалам дела, контракт на благоустройство Парка Памяти был подписан в июле 2016 года на 16,2 миллиона рублей. Документы, подтверждающие окончание работ по плиточному мощению, были предъявлены подрядчиком в декабре 2016 года. Однако между сторонами возникли разногласия и акты подписаны не были. Чтобы разобраться в спорной ситуации, судом была назначена экспертиза. Выяснилось, что подрядчик произвел дополнительные работы по мощению, что привело к увеличению сметной стоимости выполненных работ. Однако они были выполнены по согласованию с заказчиком, что подтверждается материалами дела. Так, в письмах, направленных заказчику, подрядчик просил согласовать объемы работ, которые не были учтены технической документацией. В частности, они касались "демонтажа натурального камня на месте примыкания внешнего круга к "звезде" памятника воинам-интернационалистам и монтажу новой тротуарной плитки". Позже ответчик отказался от подписания актов по согласованным работам, не стал их оплачивать. Суд посчитал доводы "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда" несостоятельными, постановил взыскать с ответчика указанную сумму. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



