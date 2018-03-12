В Волгоградской области в «пилигримы» записались менее 3% избирателей

Сегодня у жителей Волгоградской области есть последний шанс выбрать абсолютно любой избирательный участок для участия в выборах президента РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, по состоянию 9 марта альтернативные УИКи выбрали свыше 45,7 тысячи граждан, что составляет 2,3% от общего числа избирателей области. Всего в Волгоградской области проживает 1 млн 875 тысяч 473 избирателей. Только половина из «открепившихся» (23 тысячи человек) изъявили желание участвовать еще и в референдуме по вопросу о переводе стрелок часов.

В основном удобные для себя участки для голосования жители региона выбирают, обратившись в территориальные или участковые комиссии (23,7 тысячи человек). 15,3 тысячи жителей Волгоградской области определились, где 18 марта возьмут в руки бюллетень, воспользовавшись сайтом госуслуг. В МФЦ по этому же поводу обратились чуть менее 6,8 тысячи человек.

Напомним, на выборах Президента Российской Федерации у каждого избирателя есть возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Для этого необходимо обратиться в удобный для него пункт приема заявлений (территориальные или участковые избирательные комиссии, МФЦ) и написать заявление. Подать заявление онлайн можно через единый порталгГосуслуг. Аналогичный порядок действует на референдуме Волгоградской области.

На сайте госуслуг заявления принимаются до 23 часов 59 минут сегодняшнего дня. Получить контакты избирательных комиссий, уточнить адрес избирательного участка можно также по телефону информационно-справочного центра облизиркома – (8442) 35-25-91.



