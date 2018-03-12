



Почти два десятка человек стали участниками преступной схемы, организованной заключенным исправительной колонии в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, оперативники выяснили что с сентября прошлого года по конец января нынешнего 30-летний мужчина, осужденный, за торговлю наркотиками, занимался телефонным мошенничеством. Он звонил со своего мобильного телефона жителям Ростовской области, представлялся родственником и просил перечислить ему деньги за освобождение от ответственности за якобы совершенное административное нарушение. Доверчивые ростовчане перечисляли “родственнику” от 40 до 100 тысяч рублей.

В обналичивании денег, покупке телефонов и сим-карт мошеннику помогали еще один заключенный той же колонии, а также двое учащихся профучилищ, две женщины, 29 и 33 лет. Известно что все они жили в Красноармейском районе и были знакомы друг с другом. Также оперативники задержали еще 15 человек, в возрасте от 15 до 19 лет. Все они были задействованы в преступной схеме.

>Между участниками преступного сообщества были четко распределены роли. Свой процент от незаконного дохода они получали в зависимости от выполняемых обязанностей. По данным следствия, добычей злоумышленников стало более миллиона рублей.

При обысках, проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСИН, изъяты 57 мобильных телефонов, 12 банковских карт, 5 сим-карт. Задержанные добровольно сдали более 55 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено 11 уголовных дел по статье «Мошенничество». Двое жителей Красноармейского района арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.



