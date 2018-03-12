Минспорта передумало судиться с подрядчиком стадиона "Волгоград Арена"









Министерство спорта РФ отозвало исковое заявление к АО "Стройтрансгаз" - подрядчику стадиона "Волгоград Арена", которое арбитражный суд Москвы ранее оставлял без движения до 12 марта из-за отсутствия документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, министерство обратилось в суд с ходатайством о возвращении заявления о взыскании по стадиону "Волгоград Арена" более 531 миллиона рублей. Причины отзыва иска не поясняются. Между тем, второй иск спортивного ведомства к этому же подрядчику, но уже по стадиону в Нижнем Новгороде, по-прежнему находится в арбитраже. Сумма претензий - более 483 миллионов рублей. Рассмотрение искового заявления назначено на середину апреля.

Напомним, в начале февраля этого года Минспорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Поданные иски касались сроков работ по устройству внутриплощадочных тепловых сетей на "Волгоград Арене" в 2016 году и выполнения монолитных работ по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году. Генподрядчик строительства стадионов - АО "Стройтрансгаз" - заявлял, что с претензиями министерства категорически не согласен.

Фото: СТГ