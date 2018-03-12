|Спорт
|12.03.2018 10:55(Обновлено: 12.03.2018 11:45)
Минспорта передумало судиться с подрядчиком стадиона "Волгоград Арена"
Министерство спорта РФ отозвало исковое заявление к АО "Стройтрансгаз" - подрядчику стадиона "Волгоград Арена", которое арбитражный суд Москвы ранее оставлял без движения до 12 марта из-за отсутствия документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, министерство обратилось в суд с ходатайством о возвращении заявления о взыскании по стадиону "Волгоград Арена" более 531 миллиона рублей. Причины отзыва иска не поясняются. Между тем, второй иск спортивного ведомства к этому же подрядчику, но уже по стадиону в Нижнем Новгороде, по-прежнему находится в арбитраже. Сумма претензий - более 483 миллионов рублей. Рассмотрение искового заявления назначено на середину апреля.
Напомним, в начале февраля этого года Минспорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Поданные иски касались сроков работ по устройству внутриплощадочных тепловых сетей на "Волгоград Арене" в 2016 году и выполнения монолитных работ по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году. Генподрядчик строительства стадионов - АО "Стройтрансгаз" - заявлял, что с претензиями министерства категорически не согласен.
Фото: СТГ
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В 2018 году компания РУСАЛ увеличивает фонды программ «Территория РУСАЛа», «Помогать просто» и «Зелёная волна». Об этом заявила на состоявшейся видеоконференции региональных СМИ директор по связям с общественностью ОК РУСАЛ Вера Курочкина. Как сообщает ИА «Высота 102», в конференции приняли участие более 50 журналистов из регионов присутствия компании, каждый из них мог задать вопрос о приоритетах социальной политики Компании. Минувший год для РУСАЛа стал годом реализации целого ряда программ и мероприятий, направленных как на социально-экономическое развитие регионов, так и повышение культурного и образовательного уровня населения. «Наша встреча особенно символична, потому что именно сегодня стартует масштабный социокультурный...
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|12.03.2018 14:56
Более 663 миллионов рублей инвестиций выделено на строительство Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском, который планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном сегодня. Заказчиком и застройщиком объекта, который возводится в городе Волжском Волгоградской области с 2005 года, является ФКУ "Дирекция единого заказчика - застройщика" Минздрава РФ. Срок сдачи объекта-долгостроя неоднократно переносился. В постановлении правительства РФ указано, что ввод в эксплуатацию Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском - 2018 год. Сметная стоимость объекта - свыше 6,4 миллиарда рублей. Мощность, подлежащая вводу, - 39,23 тыс....
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|Общество
|12.03.2018 14:52
Поисково-спасательный отряд “СПАС34” ищет добровольцев для помощи в розыске тела девятимесячного ребенка, убитого матерью. Как сообщила ИА “Высота 102” руководитель организации Наталья Дергачева, призыв уже размещен в соцсетях. “Пока идет подготовка к мероприятию, просим откликаться личным сообщением в Вконтакте "Могу помочь" и номер телефона или разумные предложения по поискам и распространению информации”, - говорит Наталья. Она сама вышла с инициативой на следственный комитет. Сейчас определяются возможные районы поисков. Поэтому время и место сборов станет известно позднее. Связаться с организаторами можно по телефонам: 89047508078, 89033763641. Напомним, по данным следствия, 1 марта 26-летняя женщина вместе с сыном ушла из общежития во Фролово....
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|12.03.2018 14:42
Опасный карантинный вредитель - коричнево-мраморный клоп - выявлен на территории Краснодарского края, теперь он угрожает Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, республике Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора, начиная свое активное размножение в весенний период, вредитель способен уничтожить большую часть или даже весь урожай на определенной площади. Круг питающих растений для него - более 100 видов растений из 49 семейств. Это практически все плодовые культуры - яблоня, груша, все виды цитрусовых, персик, хурма, инжир, фундук, виноград; из овощных культур - томат, фасоль, огурец, перец; из зерновых - кукуруза, также может поражать и декоративные культуры. Специалисты рекомендуют...
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|Расследования
|12.03.2018 14:16
Уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы 27-летней сотруднице компании по оказанию косметических услуг возбуждено в Волгограде. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с ноября 2015 года по февраль 2017 года волгоградка работала в фирме заместителем директора по правовым вопросам. Руководство не оформило с ней трудовые правоотношения, а зарплата фактически выдавалась в конвертах. Также фирма не делала и страховые отчисления. За время работы зарплата женщины составила около 1,5 миллионов рублей, но после конфликта с начальником ей заплатили лишь 400 тысяч. После увольнения женщина не получила расчета и обратилась в суд за восстановлением нарушенных...
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|Расследования
|12.03.2018 14:01
Сотрудника управления жилищной инспекции горадминистрации задержали по подозрении в получении незаконного денежного вознаграждения от руководства управляющей компании. Об этом ИА “Высота 102 “ сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По сведениям оперативников, в 2016 году в течение трех месяцев мужчина получил от руководства УК в Красноармейском районе 60 тысяч рублей. Эти деньги он требовал за несоставление административных протоколов по итогам проведенных проверок состояния жилфонда и лояльное отношение. Подозреваемый сознался в совершенном и сейчас находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в сорокократном размере суммы взятки.
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|Выборы
|12.03.2018 13:56
В Волгоградской области новоиспеченных избирателей простимулируют билетами на стадион «Волгоград-Арена»
26,5 тысяч молодых избирателей Волгоградской области примут участие в выборах президента впервые. Это граждане, которым исполнилось 18 лет после сентябрьских выборов в Госдуму 2016 года. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из облизбиркома, для молодых избирателей отдаленных районов области подготовлены памятные подарки – сертификаты на посещение музея «Россия – моя история» и стадиона «Волгоград-Арена» от спортивного клуба «Ротор-Волгоград», где пройдут матчи первенства России в апреле и мае этого года. Рассчитывать на такие подарки смогут те, кто придет на избирательные участки 18 марта. Выданные на участках сертификаты они смогут поменять на билеты. В этот день, 18 марта, напомним, состоится ...
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|Общество
|12.03.2018 13:32
В связи с неустойчивой температурой окружающего воздуха запланированные на 12 марта мероприятия по изменению схемы движения на улицах Володарского, Пушкина, Ленина в Центральном районе переносятся ориентировочно на 20 марта. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Сезон активных дорожных работ начнется сразу же после установления благоприятных погодных условий. Напомним, решение об изменении схемы проезда по трем улицам Центрального района Волгограда принято для повышения уровня безопасности и пропускной способности улиц, снижения транспортной нагрузки на них, а также для предотвращения транспортных заторов и уменьшения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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|Происшествия
|12.03.2018 13:07
Шестеро наркоторговцев из Урюпинского района вскоре предстанут перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. По данным следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года сообщники перерабатывали, фасовали и упаковывали марихуану в одном из домов в хуторе Чумаковский. Часть наркотиков хранилась в двух подземных тайниках, расположенных в заброшенных домах в том же хуторе. Организатора группы и троих ее членов полицейские задержали конце января минувшего года. Двое злоумышленников скрылись, но через несколько дней вернулись ко второму тайнику, чтобы забрать наркотики. Там их и взяли стражи порядка. Всего правоохранители изъяли более...
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|Астрахань
|12.03.2018 12:57
Коллекционер Александр Тюрин из Астрахани собирает не только марки, магнитики и монеты, а антикварные автомобили и советские мотоциклы. Экземпляры его коллекции оказались в роли реквизита для съемочной группы фильма «Однажды» режиссера Рената Давлетьярова. Его «Ирбит» М-61, или «Милицейский мотоцикл» принял участие в съемках: именно на нем ездил герой Сергея Гармаша – дядя Миша. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Сегодня в его мастерской больше десятка машин, самая старшая из которых давно отпраздновала 60-летний день рождения. В их числе «Волга» 1957 года выпуска с автоматической коробкой передач. В такой модификации...
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|Происшествия
|12.03.2018 12:56
Об эвакуации сотрудников МФЦ в Тракторозаводском районе сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По поступившим сведениям, сегодня днем посетителей и персонал учреждения, расположенного по адресу Ленина 211, попросили покинуть помещение в связи с обнаружением подозрительного предмета. В ГУ МВД информагентству сообщили, что территория обследована полицейскими с использованием служебных собак. Объектов. представляющих опасность для граждан, не обнаружено. Как оказалось, что кто-то забыл свои вещи.
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|Общество
|12.03.2018 12:20
Объемы мощения плиткой Парка Памяти в Тракторозаводском районе стали причиной судебного спора подрядчика и заказчика работ по благоустройству данной территории. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, подрядчик - ООО "ГП-СТРОЙ 34" - подал иск о взыскании с МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда" задолженности в сумме более 467 тысяч рублей. Истец пояснил, что выполнил на эти средства плиточное мощение пешеходных дорожек в парке, но заказчик с ним до сих пор не расплатился. Согласно материалам дела, контракт на благоустройство Парка Памяти был подписан в июле 2016 года на 16,2 миллиона рублей....
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|Выборы
|12.03.2018 11:16
Сегодня у жителей Волгоградской области есть последний шанс выбрать абсолютно любой избирательный участок для участия в выборах президента РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, по состоянию 9 марта альтернативные УИКи выбрали свыше 45,7 тысячи граждан, что составляет 2,3% от общего числа избирателей области. Всего в Волгоградской области проживает 1 млн 875 тысяч 473 избирателей. Только половина из «открепившихся» (23 тысячи человек) изъявили желание участвовать еще и в референдуме по вопросу о переводе стрелок часов. В основном удобные для себя участки для голосования жители региона выбирают, обратившись в территориальные или участковые комиссии (23,7 тысячи человек). 15,3 тысячи жителей...
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|Газетный киоск
|12.03.2018 11:14
МОСКВА, 12 марта — РИА Новости. В России все больший интерес вызывает так называемый аномальный туризм, совмещающий отдых с возможностью своими глазами увидеть необъяснимые явления. Загадочное притягивает людей, и турагентства этим пользуются. Медведицкая гряда в Волгоградской области — цепь невысоких (200-300 метров) холмов, где, как считается, можно увидеть летающие огни и сферические объекты. Здесь часто возникают шаровые молнии, а так называемый Склон бешеных молний каждую грозу притягивает множество электрометеоров. Максим Музалевский организовывает поездки...
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|Спорт
|12.03.2018 10:57 (Обновлено: 12.03.2018 12:38)
Парк футбола Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетит Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и Москву. По информации, опубликованной на официальном сайте FIFA, - сообщает ИА «Высота 102», - парк футбола откроется в Сочи уже 24-25 марта, 31 марта – 1 апреля в Ростове-на Дону, жители Волгограда и области почувствуют приближение турнира 7-8 апреля. В Волгограде, как и в каждом городе, запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы. Посетители Парка встретятся и...
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