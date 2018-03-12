Причиной пожара в доме волгоградской политактивистки стала неисправная проводка

Неисправная проводка стала причиной пожара в доме Елены Самошиной, известной волгоградской активистки, руководителя предвыборного штаба Ксении Собчак. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в посёлке Ерзовка на улице Степная поступил на пульт диспетчера около девяти утра. На кирпичном частном доме, площадью в 100 квадратных метров загорелась а затем и обрушилась кровля. Расчеты пожарно-спасательной №65 части полностью потушили пламя в 12:10. От огня никто не пострадал. По мнению специалистов ведомства, возгорание произошло, скорее всего, из-за короткого замыкания электропроводки.

Напомним, Елена Самошина известна в Волгограде как организатор голодовок многодетных матерей, которые происходили в городе несколько лет назад.