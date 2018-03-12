НЛО по расписанию: Медведицкая гряда, Волгоградская область





МОСКВА, 12 марта — РИА Новости.

В России все больший интерес вызывает так называемый аномальный туризм, совмещающий отдых с возможностью своими глазами увидеть необъяснимые явления. Загадочное притягивает людей, и турагентства этим пользуются.

Медведицкая гряда в Волгоградской области — цепь невысоких (200-300 метров) холмов, где, как считается, можно увидеть летающие огни и сферические объекты. Здесь часто возникают шаровые молнии, а так называемый Склон бешеных молний каждую грозу притягивает множество электрометеоров. Максим Музалевский организовывает поездки на гряду в сопровождении известного исследователя Медведицкой аномалии Юрия Чернышева.

"Мы не пытаемся убедить в реальности аномального, просто подводим к грани и предоставляем право решать самому — верить или нет, — говорит Максим. — И для скептиков может быть интересным пообщаться с местными, понаблюдать социокультурный феномен веры людей в сверхъестественное".

Когда он с друзьями первый раз посетил эти места, разразилась гроза, в Склон бешеных молний начали бить разряды. Все спешно собрали вещи и уехали. Но однажды Максим ощутил здесь что-то странное: "В какой-то момент я перестал узнавать хорошо знакомую мне дорогу. Это прошло через полчаса. Не могу сказать, что послужило причиной — аномальность местности или самовнушение".

Фото РИА-Новости. Подробно https://ria.ru/tourism/20180312/1516101517.html