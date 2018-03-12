





Женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, на время следствия взяли под стражу. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, такое решение накануне принял суд. По данным следствия, 1 марта 26-летняя женщина вместе с ребенком ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла посуточно квартиру в Центральном районе по адресу улица Ткачева 12. 3 марта она задушила дитя. Убедившись, что ребенок умер, мать завернула его тело в детское одеяло. Затем в близлежащем магазине купила продукты и полиэтиленовые мусорные пакеты объемом 160 литров. Вернувшись в квартиру, женщина упаковала тело ребенка и выбросила его в мусорный контейнер. А сама уехала в Волжский к подруге, которая накануне родила шестого ребенка. Женщина подарила ей детскую коляску, а также вещи убитого сына.

На допросе она рассказала, что пошла на преступление, не желая воспитывать ребенка, а также из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянного заработка. Известно, также, что у женщины осталась трехлетняя дочка. Сейчас она находится у бабушки. О преступлении стало известно благодаря матери подозреваемой. Та, пытаясь найти свою исчезнувшую дочь, 8 марта обратилась в полицию. Стражи порядка нашли пропавшую на следующий день в Волжском.



