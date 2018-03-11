Урюпинский городской суд Волгоградской области приостановил эксплуатацию оборудования для приготовления кур гриль и мясных продуктов в магазине «Мясное изобилие», расположенном в одном из жилых домов по проспекту Ленина в столице российской провинции. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, причиной этого стало нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, имеющаяся в магазине индивидуального предпринимателя Бородулина вытяжная механическая вентиляция была смонтирована с нарушением требований. В частности, шахта вентиляции заканчивается на уровне 2-го этажа жилого дома, в то время как должна выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

В соответствие с действующим законодательством деятельность организаций торговли не должна ухудшать условия проживания людей в жилых зданиях. Процесс приготовления кур гриль приостановлен на 30 суток.



