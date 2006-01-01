Нужна ли защита владельцам ценных бумаг?

Рынок ценных бумаг считается одним из развивающихся в России. Однако, по сообщениям ПАО Московская Биржа, количество физических лиц, зарегистрированных на фондовом рынке по итогам 2016 года, достигло 1,4 млн человек. И это достаточно низкий показатель – 1% от общей численности населения, или 1,9% от численности экономически активного населения.

Вся страна владела…

Те из наших сограждан, кто считает, что никогда не имел опыта работы с ценными бумагами, ошибаются. На заре 90-ых всем гражданам РФ выдали ваучер. Или так называемый приватизационный чек. С его помощью мы должны были поучаствовать в приватизации государственных предприятий. Официальная статистика говорит о том, что для большинства этот процесс закончился печально – лишь 15% населения смогли получить прибыль или остаются акционерами до сих пор. Те же 85%, кто вложил ваучеры в финансовые пирамиды или продал их за бесценок, вряд ли сегодня верят в перспективы этого рынка. Поэтому журналист ИА «Высота 102», чьи шесть акций «Г….С….» стоят сейчас 6 рублей, попытался разобраться, существует ли на данный момент на государственном уровне защита прав владельцев ценных бумаг.





Деньги или неденьги?

Пусть не запутает нашего читателя слово «бумага». Привыкли мы к деньгам, но и ценная бумага через несколько лет может принести и солидную прибыль. Семья моего коллеги на акции одного из волгоградских энергетических предприятий через 2 года после приватизации смогла построить гараж, а его родственники, продав их спустя еще 2 года – купить квартиру. Так что же такое – акция?

Это эквивалент доли в определенной компании. То есть её владелец вполне может претендовать и на часть прибыли этой компании, иными словами, получать дивиденды. Те, кто вложил в акции прибыльных предприятий, смог продать их по выгодной цене.

Купив в 1993 году на свой ваучер акции «Г….С…», я получила долю компании, которая, как стало понятным, не имела реального бизнеса, а, значит, и прибыли иметь не могла. Сегодня покупателей на эти акции нет. Как считает ряд экспертов, виноваты в этой ситуации лишь приобретатели акций.

Сегодня нам доступны самые разные виды ценных бумаг. Например, облигации, имеющие конкретный срок обращения. После этого срока тот, кто их выпустил (эмитент), обязан их выкупить. В период их действия можно получить и доход в виде процента. Те, кто отлично знает международное законодательство, осведомлен и о системе упрощенного взаиморасчета между субъектами с помощью векселя. Есть производные финансовые инструменты, например, опционы, ими, как правило, пользуются юрлица.









Кто защищает права владельцев ценных бумаг?

Надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг в России осуществляет ЦБ РФ. Есть и список всех, кто имеет разрешение работать с ценными бумагами: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/

Что же касается системы защиты их владельцев, то, согласно докладу Центробанка 2017 года «Создание системы гарантирования на рынке ценных бумаг» http://www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_171130.pdf, единый механизм гарантирования сохранности инвестиций физических лиц на этом рынке в настоящее время отсутствует. «Решением указанной проблемы может являться создание комплексной системы гарантирования инвестиций на рынке ценных бумаг», - отмечается в докладе, где даётся анализ подобных гарантий в развитых и развивающихся странах.

Здесь же констатируется, что в полной мере защита на сегодняшний день обеспечена лишь банковским вкладчикам. Напомним, Агентство по страхованию вкладов выплачивает до 1 млн 400 тысяч рублей тем, кто пострадал в результате ликвидации банка.

Пока не в полной мере защищены и те, кто открыл индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). На этих инвесторов распространяются нормы Федерального закона от 05.03.1999 №46 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», к сфере регулирования которого относится защита прав физических лиц, чьим объектом инвестирования являются эмиссионные ценные бумаги. Это позволяет обеспечить баланс интересов всех участников рынка: инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и государства.

Указанным законом предусмотрено несколько вариантов защиты прав инвесторов – физических лиц:

- общественными объединениями инвесторов – физических лиц;

- саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющей право на создание компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами – физическими лицами ущерба в результате деятельности ее членов.

Кроме того, до принятия указанного закона в соответствии с Указом Президента РФ от 18.11.1995 №1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» был создан и действует по настоящее время Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Указанный фонд осуществляет компенсационные выплаты клиентам организаций, включенных в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе клиентам профессиональных участников рынка ценных бумаг. Размер компенсации составляет 25 тыс. рублей, для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны – 250 тыс. рублей.

Указанный размер компенсации, очевидно, не является эффективным инструментом защиты имущественных прав инвесторов. Таким образом, на рынке ценных бумаг в настоящее время существуют лишь отдельные механизмы защиты розничных инвесторов, а, значит, нужно помнить о том, что инвестиции – это не только шанс получить сверхприбыль, но риск потерять вложенное.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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