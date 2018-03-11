В Волгограде увековечат память проектировщика снесенного завода

Волгоградская областная организация «Союза архитекторов России» обратилась в гордуму с просьбой увековечить память почетного гражданина города-героя Волгограда, заслуженного архитектора РСФСР Федора Максимовича Лысова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, поступившие в думу, планируется установить мемориальную доску на фасаде дома по проспекту Ленина,29, где жил знаменитый архитектор. Федору Максимовичу Лысову исполнилось бы уже сто лет, он был среди тех, кто возрождал разрушенный Сталинград после войны. На его архитекторском счету – восстановленные жилые дома на проспекте Ленина, на улице Советской, в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Он трудился над созданием мемориального комплекса Мамаев курган, также он является автором проекта одного из цехов завода медоборудования, который, увы, уже снесен с лица земли. Но самый знаменитая его авторская работа – это проект, по которому был построен Дворец спорта профсоюзов.



