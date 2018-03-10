|Общество
|11.03.2018 10:33
Главный дорожник Волгоградской области возглавит центр пассажирских перевозок на время ЧМ-2018
Региональный центр управления пассажирскими перевозками, который создается в Волгограде на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, возглавит председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, помогать Васильеву в этом непростом деле будет его заместитель Игорь Кузюткин. Помимо главных дорожников региона в состав центра вошли и.о гендиректора «Волгоградтранспригород» Алексей Антонов, инспектор военной автомобильной инспекции Управления Росгвардии по Волгоградской области Арсен Аптуков, замгендиректора аэропорта Волгограда Владимир Деккер и другие. Центр создается в целях обеспечения централизованного управления пассажирскими перевозками в период ЧМ-2018. Главной задачей руководителей центра станет координация всех служб и ведомств, задействованных в осуществлении пассажирских перевозок, а также прогнозирование последствий ДТП и иных ситуаций, угрожающих движению транспортных средств.
Напомним, в рамках чемпионат мира по футболу в Волгограде в июне этого года пройдут матчи с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.
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Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Расследования
|11.03.2018 11:25
На пять суток арестовали водителя, который сбил световую опору в станице Клетская, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Клетского районного суда. Установлено, что нарушитель управлял автомобилем «Лада 2131», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, повредив ее. С места происшествия водитель скрылся, побоявшись ответственности. Свою вину мужчина не отрицал. Согласно сведениям районного отдела ГИБДД, нарушитель не имеет прав на управление транспортным средством. Суд принял решение арестовать его за оставление места ДТП.
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|Происшествия
|11.03.2018 10:00
Девушка пострадала в аварии в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло на проспекте Университетский напротив дома №38 около 22:20. Нетрезвая 28-летняя автоледи за рулем “Hyundai” не справилась с управлением машиной и врезалась в опору ЛЭП. При столкновении получила травмы ее 18-летняя пассажирка. Пострадавшая доставлена в медучреждение.
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|Экономика
|11.03.2018 08:39
ООО «Волгоградский автобусный парк» и АО «Волгоградтранспригород», которое занимается пригородными железнодорожными перевозками, включены в реестр получателей субсидий транспортным организациям в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, субсидии предоставят на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам, лицам, включенным в списки FIFA, в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город-герой Волгоград по маршрутам спортивных соревнований железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении. О размере субсидий не сообщается. Между...
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|Расследования
|11.03.2018 07:32
Компания, которая получила от администрации Волгограда все необходимые разрешения и свидетельство на осуществление регулярных перевозок, проиграла суд чиновникам мэрии, которые признали, что незаконно наделили перевозчика полномочиями для работы на двух маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, весной прошлого года согласно новой транспортной схеме, утвержденной комитетом транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, была прекращена работа двух маршрутов в Красноармейском районе города - №29с «ТРЦ «Акварель» - ул. композитора Танеева» и №5а «Красноармейский мясокомбинат – магазин «Радеж». Однако в этом же месяце право на обслуживание данных маршрутов было передано...
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|Общество
|11.03.2018 05:41
Администрация Волгограда объявила о подготовке торгов в форме конкурса на заключение договоров на размещение лотков по продаже безалкогольных напитков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в Тракторозаводском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда с начала апреля откроется 118 точек по продаже минералки и лимонада, еще на трех лотках будут продавать мороженое. Сезонная торговля продлится до конца сентября. Конкурс на заключение договоров пройдет 6 апреля с начальной ценой договоров от 2,4 до 3,1 тысячи рублей за лоток.
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|Общество
|10.03.2018 21:09
Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской области женщин, знакомство с которыми дарит свет и надежду. Подробности – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Спорт
|10.03.2018 19:26
Артур Даниелян из Волгограда стал сегодня вторым на чемпионате мира среди юниоров в Софии, сообщает ИА «Высота 102».14-летний фигурист сейчас тренируется в столичном клубе ЦСКА, а до недавнего времени занимался в волгоградской ДЮСШ по зимним видам спорта. Фото - скрин видеотрансляции на сайте www.isu.org
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|Происшествия
|10.03.2018 17:51
Врачи борются за жизнь ребенка, который сегодня выпал с балкона пятого этажа в доме №63а на улице Медведева в Волжском Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, ребенок получил тупую травму живота, ушиб грудной клетки, он госпитализирован в городскую детскую больницу. Мальчик, чтобы открыть окно на балконе, подставил стул, а когда окно открылось, он не удержался и сорвался вниз. Падение ребенка смягчили снежные сугробы.
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|Спорт
|10.03.2018 15:56
Победой “Ротор-Волгоград” со счетом 1:0 завершилась встреча в рамках 27 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу со столичной командой “Спартак-2”, сообщает ИА «Высота 102». Вторая после зимнего перерыва домашняя игра команды прошла на астраханском стадионе “Центральный”. Матч начался с переменных атак и контратак обеих команд. К середине тайма инициатива перешла к волгоградцам. В конце 24 минуты опасный удар над головой через себя нанес по воротам гостей нападающий “Ротор-Волгоград” Хызыр Аппаев, но спартаковский голкипер Александр Максименко смог “взять” этот мяч. Однако всего через две минуты Хызыр Аппаев снова атаковал ворота москвичей и открыл счет в игре. На 38 минуте опасная...
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|Происшествия
|10.03.2018 15:03
(На фото: коробки накрыты защитным устройством) Подозрительные коробки, найденные прохожим в жилой зоне города, стали причиной переполоха в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в 10:30 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух обмотанных скотчем картонных коробок с надписью “СВУ” на пересечении улиц Пролетарской и Стахановской в полусотне метров от жилых домов. Место было оцеплено полицейскими. По тревоге были подняты экстренные службы. Эвакуация людей не проводилась. Обследование находки саперами показало, что угрозы нет - коробки были пусты. Сейчас полиция ищет "шутников".
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|Спорт
|10.03.2018 12:56
Более 820 тысячи рублей было потрачено клубом «Ротор-Волгоград» на аренду поля в Астрахани, где волгоградские футболисты провели игру 4 марта с «Тамбовом», а сегодня собираются сыграть еще один матч - с клубом «Спартак-2» из Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, таким образом, одноразовая аренда стадиона «Центральный» в соседнем городе стоила почти 410 тысяч рублей. За эту сумму клубу предоставляли возможность тренироваться, пользоваться душевыми, раздевалками, также выделяли не менее 3 тысяч мест для болельщиков на время матча. На стадионе была обеспечена охрана, медицинское обслуживание. Напомним, 4 марта волгоградский клуб должен был сыграть с клубом...
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|Общество
|10.03.2018 11:23
За два месяца текущего года в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, для дальнейшего прохождения службы прибыло более 100 военнослужащих по контракту, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, причинами, по которым военнослужащие выбирают данные соединения для дальнейшей службы, являются стабильная заработная плата с многочисленными надбавками, удобное территориальное расположение соединения, высокая оснащенность современным вооружением и военной техникой, высокая интенсивность боевой подготовки. Всего в 2018 году в ЮВО планируется направить на военную службу по контракту более 1,6 тысячи граждан из Волгоградского гарнизона, что на 15% больше, чем было направлено...
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|Происшествия
|10.03.2018 11:07
Женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, задержали в Волжском. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, по данным следствия, 1 марта молодая женщина вместе с ребенком ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла посуточно квартиру в Центральном районе на улице Ткачева. На следующий день женщина продала через интернет детскую коляску, а 4 марта задушила дитя. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер, а сама уехала в Волжский к подруге. О преступлении правоохранительным органам стало известно благодаря обращению матери женщины, которая пыталась найти дочь. Сейчас подозреваемая задержана...
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|Культура
|10.03.2018 10:37
Прощание с почетным гражданином Волгоградской области Отаром Джангишерашвили проходит в здании Нового экспериментального театра. Основатель и руководитель НЭТа ушел из жизни 7 марта после тяжелой болезни. Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с видным деятелем культуры пришли коллеги, друзья, представители власти, общественности и грузинской диаспоры. Они проходят в здание театра с огромными букетами красных роз, венками. Новый экспериментальный театр, худруком которого Отар Джангишерашвили был с 1989 года, пока не работает. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. ...
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|Общество
|10.03.2018 08:53
На три месяца приостановлена деятельность ООО "Домостроитель", связанная с привлечением средств дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома по улице Базисная, 18 в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Инспекция гостройнадзора Волгоградской области, которая обратилась с иском в суд, требовала приостановить на полгода сбор денег с дольщиков. "Домостроитель" посчитал эти требования чрезмерными, пояснив, что не привлекает средства дольщиков с 2014 года. На суде установлено, что застройщик с начала строительства заключил 18 договоров с дольщиками на общую сумму 52,322 млн рублей. Срок окончания стройки в документах - третий квартал 2015 года....
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11 марта 10:33
Главный дорожник Волгоградской области возглавит центр пассажирских перевозок на время ЧМ-2018
11 марта 07:32
11 марта 05:41
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Общество
11 марта 10:33
Главный дорожник Волгоградской области возглавит центр пассажирских перевозок на время ЧМ-2018
11 марта 05:41
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