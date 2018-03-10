Региональный центр управления пассажирскими перевозками, который создается в Волгограде на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, возглавит председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, помогать Васильеву в этом непростом деле будет его заместитель Игорь Кузюткин. Помимо главных дорожников региона в состав центра вошли и.о гендиректора «Волгоградтранспригород» Алексей Антонов, инспектор военной автомобильной инспекции Управления Росгвардии по Волгоградской области Арсен Аптуков, замгендиректора аэропорта Волгограда Владимир Деккер и другие. Центр создается в целях обеспечения централизованного управления пассажирскими перевозками в период ЧМ-2018. Главной задачей руководителей центра станет координация всех служб и ведомств, задействованных в осуществлении пассажирских перевозок, а также прогнозирование последствий ДТП и иных ситуаций, угрожающих движению транспортных средств.

Напомним, в рамках чемпионат мира по футболу в Волгограде в июне этого года пройдут матчи с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.



