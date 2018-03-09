В Волжском малыш выжил после падения с балкона пятого этажа

Семь человек пострадали в двух авариях в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейской около 10 часов вечера произошло столкновение легковых машин. В результате в больницу имени Фишера обратились четыре женщины. Двум, 26 и 56 лет, медпомощь оказали амбулаторно, а две девушки в возрасте 26 лет и 21 года госпитализированы с сотрясением мозга. А ранее, около половины восьмого вечера, на пересечении улиц Мира и Александрова столкнулись два маршрутных такси №5,№6А и легковушка. Сотрясение мозга получили пассажиры маршруток: 53-летняя женщина и 15-летняя девочка-подросток, а также 31-летний мужчина-водитель легкового авто....

Прочитана: 946 раз