|Расследования
|11.03.2018 07:32
Чиновники Волгограда запутались в маршрутных схемах
Компания, которая получила от администрации Волгограда все необходимые разрешения и свидетельство на осуществление регулярных перевозок, проиграла суд чиновникам мэрии, которые признали, что незаконно наделили перевозчика полномочиями для работы на двух маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, весной прошлого года согласно новой транспортной схеме, утвержденной комитетом транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, была прекращена работа двух маршрутов в Красноармейском районе города - №29с «ТРЦ «Акварель» - ул. композитора Танеева» и №5а «Красноармейский мясокомбинат – магазин «Радеж». Однако в этом же месяце право на обслуживание данных маршрутов было передано комитетом ООО «Галант». В числе новых требований, которые предъявили к перевозчику, было изменение остановочных пунктов и схемы движения, а также предоставление сведений о наличии подвижного состава. Компания эти требования выполнила и получила свидетельство на осуществление регулярных перевозок аж до 2022 года. Однако в середине ноября 2017 года департамент городского хозяйства администрации Волгограда, являющийся правопреемником реорганизованного комитета, отменил распоряжение уже несуществующего структурного подразделения мэрии, которое касалось сохранения двух маршрутов - №29с и 5а. Арбитражный суд Волгоградской области признал, что решение об отмене нормативных актов, принятого одним должностным лицом или органом местного самоуправления, вполне допустимо, если отмена производится в порядке самоконтроля действий ответственных лиц или структурных подразделений. Другими словами, чиновники себя проконтролировали на законность действий и поняли, что приняли незаконный правовой акт. Ведь, как выяснилось, право на перевозки «Галанту» было передано не по итогам конкурса, да и маршруты №29с и 5а никто не вычеркивал из списка подлежащих отмене маршрутов. Таким образом, арбитражный суд Волгоградской области отказал ООО «Галант» в признании недействительным распоряжения департамента городского хозяйства мэрии в части отмены свидетельства о прекращении перевозок по данным двум маршрутам. В администрации города, впрочем, потом заявили о замене ликвидированных маршруток вспомогательными автобусными маршрутами, в частности, по пути маршрутки №29с пошел автобус 95к.
Кстати, очередные «головоломки» в маршрутных схемах пришлись как раз на осень прошлого года. Напомним, в октябре 2017 года администрацию Волгограда покинул одиозный Дмитрий Веркин, тогда уже будучи в должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства, реорганизованного из комитета транспорта, промышленности и связи. Между тем, выдача свидетельства об осуществлении регулярных перевозок ООО «Галант» до 2022 года была осуществлена именно при нем. Примерно через месяц после ухода Дмитрия Веркина его распоряжение было благополучно отменено.
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Врачи борются за жизнь ребенка, который сегодня выпал с балкона пятого этажа в доме №63а на улице Медведева в Волжском Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, ребенок получил тупую травму живота, ушиб грудной клетки, он госпитализирован в городскую детскую больницу. Мальчик, чтобы открыть окно на балконе, подставил стул, а когда окно открылось, он не удержался и сорвался вниз. Падение ребенка смягчили снежные сугробы.
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Победой “Ротор-Волгоград” со счетом 1:0 завершилась встреча в рамках 27 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу со столичной командой “Спартак-2”, сообщает ИА «Высота 102». Вторая после зимнего перерыва домашняя игра команды прошла на астраханском стадионе “Центральный”. Матч начался с переменных атак и контратак обеих команд. К середине тайма инициатива перешла к волгоградцам. В конце 24 минуты опасный удар над головой через себя нанес по воротам гостей нападающий “Ротор-Волгоград” Хызыр Аппаев, но спартаковский голкипер Александр Максименко смог “взять” этот мяч. Однако всего через две минуты Хызыр Аппаев снова атаковал ворота москвичей и открыл счет в игре. На 38 минуте опасная...
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|10.03.2018 15:03
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За два месяца текущего года в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, для дальнейшего прохождения службы прибыло более 100 военнослужащих по контракту, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, причинами, по которым военнослужащие выбирают данные соединения для дальнейшей службы, являются стабильная заработная плата с многочисленными надбавками, удобное территориальное расположение соединения, высокая оснащенность современным вооружением и военной техникой, высокая интенсивность боевой подготовки. Всего в 2018 году в ЮВО планируется направить на военную службу по контракту более 1,6 тысячи граждан из Волгоградского гарнизона, что на 15% больше, чем было направлено...
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Женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, задержали в Волжском. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, по данным следствия, 1 марта молодая женщина вместе с ребенком ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла посуточно квартиру в Центральном районе на улице Ткачева. На следующий день женщина продала через интернет детскую коляску, а 4 марта задушила дитя. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер, а сама уехала в Волжский к подруге. О преступлении правоохранительным органам стало известно благодаря обращению матери женщины, которая пыталась найти дочь. Сейчас подозреваемая задержана...
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|10.03.2018 10:37
Прощание с почетным гражданином Волгоградской области Отаром Джангишерашвили проходит в здании Нового экспериментального театра. Основатель и руководитель НЭТа ушел из жизни 7 марта после тяжелой болезни. Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с видным деятелем культуры пришли коллеги, друзья, представители власти, общественности и грузинской диаспоры. Они проходят в здание театра с огромными букетами красных роз, венками. Новый экспериментальный театр, худруком которого Отар Джангишерашвили был с 1989 года, пока не работает. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. ...
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|10.03.2018 08:53
На три месяца приостановлена деятельность ООО "Домостроитель", связанная с привлечением средств дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома по улице Базисная, 18 в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Инспекция гостройнадзора Волгоградской области, которая обратилась с иском в суд, требовала приостановить на полгода сбор денег с дольщиков. "Домостроитель" посчитал эти требования чрезмерными, пояснив, что не привлекает средства дольщиков с 2014 года. На суде установлено, что застройщик с начала строительства заключил 18 договоров с дольщиками на общую сумму 52,322 млн рублей. Срок окончания стройки в документах - третий квартал 2015 года....
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|Здравоохранение
|10.03.2018 07:03
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|Аналитика
|10.03.2018 05:52
В канун выборов президента России Фонд «Петербургская политика» оценил интенсивность ведения президентских кампаний в регионах России и «поместил» Волгоградскую область во вторую группу со средней интенсивностью (7-10 баллов). Как сообщает ИА «Высота 102», среди регионов ЮФО в этой же группе - соседние Астраханская область и Краснодарский край. Среди важных событий в волгоградском регионе эксперты назвали визит Путина на празднование 75-летия окончания Сталинградской битвы, назначение на 18 марта референдума по вопросу о смене часового пояса (единственный региональный референдум в РФ), поквартирный обход членами участковых избирательных комиссий всех жителей, проведение форума молодежных советов при территориальных избирательных комиссиях, популяризация информации о введении по...
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