Чиновники Волгограда запутались в маршрутных схемах

Компания, которая получила от администрации Волгограда все необходимые разрешения и свидетельство на осуществление регулярных перевозок, проиграла суд чиновникам мэрии, которые признали, что незаконно наделили перевозчика полномочиями для работы на двух маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, весной прошлого года согласно новой транспортной схеме, утвержденной комитетом транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, была прекращена работа двух маршрутов в Красноармейском районе города - №29с «ТРЦ «Акварель» - ул. композитора Танеева» и №5а «Красноармейский мясокомбинат – магазин «Радеж». Однако в этом же месяце право на обслуживание данных маршрутов было передано комитетом ООО «Галант». В числе новых требований, которые предъявили к перевозчику, было изменение остановочных пунктов и схемы движения, а также предоставление сведений о наличии подвижного состава. Компания эти требования выполнила и получила свидетельство на осуществление регулярных перевозок аж до 2022 года. Однако в середине ноября 2017 года департамент городского хозяйства администрации Волгограда, являющийся правопреемником реорганизованного комитета, отменил распоряжение уже несуществующего структурного подразделения мэрии, которое касалось сохранения двух маршрутов - №29с и 5а. Арбитражный суд Волгоградской области признал, что решение об отмене нормативных актов, принятого одним должностным лицом или органом местного самоуправления, вполне допустимо, если отмена производится в порядке самоконтроля действий ответственных лиц или структурных подразделений. Другими словами, чиновники себя проконтролировали на законность действий и поняли, что приняли незаконный правовой акт. Ведь, как выяснилось, право на перевозки «Галанту» было передано не по итогам конкурса, да и маршруты №29с и 5а никто не вычеркивал из списка подлежащих отмене маршрутов. Таким образом, арбитражный суд Волгоградской области отказал ООО «Галант» в признании недействительным распоряжения департамента городского хозяйства мэрии в части отмены свидетельства о прекращении перевозок по данным двум маршрутам. В администрации города, впрочем, потом заявили о замене ликвидированных маршруток вспомогательными автобусными маршрутами, в частности, по пути маршрутки №29с пошел автобус 95к.

Кстати, очередные «головоломки» в маршрутных схемах пришлись как раз на осень прошлого года. Напомним, в октябре 2017 года администрацию Волгограда покинул одиозный Дмитрий Веркин, тогда уже будучи в должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства, реорганизованного из комитета транспорта, промышленности и связи. Между тем, выдача свидетельства об осуществлении регулярных перевозок ООО «Галант» до 2022 года была осуществлена именно при нем. Примерно через месяц после ухода Дмитрия Веркина его распоряжение было благополучно отменено.