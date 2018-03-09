Победная серия: “Ротор-Волгоград” обыграл "Спартак-2” со счетом 1:0

Победой “Ротор-Волгоград” со счетом 1:0 завершилась встреча в рамках 27 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу со столичной командой “Спартак-2”, сообщает ИА «Высота 102». Вторая после зимнего перерыва домашняя игра команды прошла на астраханском стадионе “Центральный”.

Матч начался с переменных атак и контратак обеих команд. К середине тайма инициатива перешла к волгоградцам. В конце 24 минуты опасный удар над головой через себя нанес по воротам гостей нападающий “Ротор-Волгоград” Хызыр Аппаев, но спартаковский голкипер Александр Максименко смог “взять” этот мяч. Однако всего через две минуты Хызыр Аппаев снова атаковал ворота москвичей и открыл счет в игре. На 38 минуте опасная ситуация сложилась у ворот “Спартака-2”, удар произвел нападающий Александр Коротаев. До конца тайма игровая инициатива оставалась на стороне хозяев поля. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу “Ротор-Волгоград”.

Во втором тайме игровая ситуация на поле не изменилась. На 65 минуте волгоградцы снова создали опасный момент у ворот “Спартака-2”. На 68 минуте ударом по воротам “Ротор-Волгограда” ответил полузащитник столичной команды Александр Ломовицкий. На 79 минуте Хызыра Аппаева на поле сменил нападающий Максим Вотинов. Возможно, это было связано с падением Аппаева на поле.

Напомним, на минувших выходных волгоградцы одержали победу над "Тамбовом" и поднялись на 19 строчку турнирной таблицы.