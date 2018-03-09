



(На фото: коробки накрыты защитным устройством)





Подозрительные коробки, найденные прохожим в жилой зоне города, стали причиной переполоха в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в 10:30 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух обмотанных скотчем картонных коробок с надписью “СВУ” на пересечении улиц Пролетарской и Стахановской в полусотне метров от жилых домов.

Место было оцеплено полицейскими. По тревоге были подняты экстренные службы. Эвакуация людей не проводилась. Обследование находки саперами показало, что угрозы нет - коробки были пусты. Сейчас полиция ищет "шутников".







